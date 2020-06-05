رسميا - "بقى السيد".. جورج جيسوس يمدد تعاقده مع فلامنجو حتى 2021

جدد البرتغالي جورج جيسوس تعاقده مع فلامنجو ليمتد حتى ديسمبر 2021.

المدير الفني البرتغالي تولي تدريب الفريق في صيف 2019 محققا 5 ألقاب في 96 يوما، بالفوز بلقب كوبا ليبرتادوريس والدوري والسوبر البرازيلي، وكأس جوانابارا، وريكوبا سود أمريكانا.

وسيتفاضى وفقا لبعض التقارير راتب 4 مليون يورو سنويا.

وسبق لجيسوس أن كتب منذ أيام عبر حسابه على إنستجرام "وكلائي تواصوا لاتفاق مع النادي لتجديد تعاقدي لعام آخر".

Até 2021! O Mister assinou o contrato, vestiu o Manto e mandou o recado pra Nação em Libras: "Eu amo vocês". #MisterFicou #Cincum 📷: @AlexandreVidal1 / CRF pic.twitter.com/0SookjvyIC — Flamengo (@Flamengo) June 5, 2020

وظهر جيسوس في المؤتمر الصحفي لإعلان تجديد تعاقده مع فلامنجو بوسم "بقى السيد"، في إشارة لتلقبيه بالـ "سيد" منذ قيادته للفريق البرازيلي.

مدرب بنفيكا وسبورتينج لشبونة الأسبق، قاد الأحمر والأسود في 55 مباراة فاز في 41 بجميع المسابقات.

وصار جيسوس ثاني مدرب أوروبي يحقق لقبي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا بعد الكرواتي ميركو يوزيتش.

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