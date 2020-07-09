شقيق أليسون يقود فلومينينسي للفوز بـ كأس ريو على حساب فلامنجو

الخميس، 09 يوليه 2020 - 18:25

كتب : إسلام أحمد

مورييل بيكر - فلومينينسي

أهدى مورييل بيكر فريق فلومينينسي أولى ألقابه في عام 2020 بالفوز بلقب كأس ريو ضمن بطولات كامبيوناتو كاريوكا (بطولة ولاية ريو دي جانيرو) البرازيلية على حساب الغريم التقليدي فلامنجو.

وفشل فلامنجو في تحقيق اللقب الرابع له في 2020 والسادس تحت قيادة مدربه البرتغالي جورج جيسوس.

مورييل بيكر (33 عاما) هو الشقيق الأكبر لـ أليسون بيكر حارس ليفربول الإنجليزي الحالي والمنتخب البرازيلي.

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الوقت الأصلي من المباراة انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق ولجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للأحمر والأخضر.

مورييل تصدى لركلتي ترجيح منها الركلة الأخيرة الحاسمة ليحصد أول لقب في مسيرته الاحترافية.

ولعب مورييل لصفوف إنترناسيونال بين 2007 و2017 وتزامل مع شقيقه الأصغر الذي رحل إلى روما في 2016.

تجربة مورييل الاحترافية لم تتأخر كثيرا إذ انضم لصفوف بلينينسيتش البرتغالي في 2017 وقضى موسمين فقط ومن ثم عاد للبرازيل من بوابة فلومينينسي.

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مورييل مع فريقه الموسم الماضي شارك في 24 مباراة، وفي 2020 حصد لقبه الأول في مسيرته الاحترافية بعدما تصدى لركلة الترجيح الأخيرة أمام رافينيا لاعب بايرن ميونيخ السابق.

وسبق أن تواجد أليسون بيكر في أحد مباريات فلومينينسي في فبراير الماضي لمشاهدة شقيقه أثناء خوض الفريق أول لقاء له في كوبا سود أمريكانا 2020 وانتهت بالتعادل 1-1.

وعادت المسابقات المحلية في البرازيل بدءا من ولاية ريو دي جانيرو بعد 3 أشهر من التوقف ومن ثم ستعود باقي مسابقات الولايات الأخرى بالتدريج.

وتعاني البرازيل من تفشي فيروس كورونا بشكل قوي إذ تعد ثاني أكثر البلاد تضررا من الفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية، إذ وصلت الإصابات إلى ما يزيد عن مليون و700 ألف حالة.

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