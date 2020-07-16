مدافع سيتي: سبب نجاحنا مؤخرا هو مشاركة الجميع

يعتقد جون ستونز مدافع مانشستر سيتي أن المستوى الجيد الذي ظهر به فريقه منذ عودة النشاط الكروي في إنجلترا سببه مشاركة كل اللاعبين باستمرار.

جون ستونز النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وشارك ستونز العائد من الإصابة في 90 دقيقة كاملة خلال فوز سيتي على بورنموث بنتيجة 2-1، ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

وقال ستونز في تصريحات أبرزها موقع ناديه "عدنا بعد التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا وارتفعت الآن لياقتنا بعد اللعب ضد خصوم أقوياء".

وأضاف "مستعدون للقتال، أمامنا مباراة حاسمة في كأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا وبعض مباريات الدوري الأخرى، يتعلق الأمر بالحفاظ على لياقتك وصحتك وأشعر أننا على المسار الصحيح".

واستمر "كما رأيتم على مدار الأسابيع القليلة الماضية، قمنا بتغيير التشكيل الأساسي في كل مباراة، ولهذا السبب الكل أساسي، وأعتقد أن هذا هو سبب نجاحنا أيضا".

وأوضح "بالنسبة لي الأمر بسيط للغاية، ما يطلبه منا المدرب هو الاستمرار في التدرب بجد كل يوم".

وتابع "الهدف الذي استقبلناه أمام بورنموث كان محبطا لأننا عملنا بجد على المستوى الدفاعي خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد هزيمتنا أمام ساوثامبتون".

وأكمل ستونز "لقد خرجنا منه بانتصارين جيدين متتاليين، وحاولنا الحفاظ على شباكنا نظيفة".

وأتم "لكن بشكل عام، أنا سعيد حقًا بطريقة دفاع الجميع".

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