مدافع سيتي: سبب نجاحنا مؤخرا هو مشاركة الجميع

الخميس، 16 يوليه 2020 - 15:55

كتب : FilGoal

ستونز - ليفربول - مانشستر سيتي

يعتقد جون ستونز مدافع مانشستر سيتي أن المستوى الجيد الذي ظهر به فريقه منذ عودة النشاط الكروي في إنجلترا سببه مشاركة كل اللاعبين باستمرار.

جون ستونز

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وشارك ستونز العائد من الإصابة في 90 دقيقة كاملة خلال فوز سيتي على بورنموث بنتيجة 2-1، ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

وقال ستونز في تصريحات أبرزها موقع ناديه "عدنا بعد التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا وارتفعت الآن لياقتنا بعد اللعب ضد خصوم أقوياء".

أخبار متعلقة
سكاي: مانشستر سيتي يسعى لضم لاوتارو لخلافة أجويرو وتدعيم الدفاع بكوليبالي أرتيتا: أرسنال يحتاج للبناء وليس للسحر.. ما حدث ضد ليفربول أفضل دواء قبل لقاء سيتي سيتي ينتصر ويُقرب بورنموث من الهبوط.. وتوتنام يستغل تعثر ولفرهامبتون انتهت في إنجلترا – سيتي (2) - (1) بورنموث.. نيوكاسل (1) - (3) توتنام

وأضاف "مستعدون للقتال، أمامنا مباراة حاسمة في كأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا وبعض مباريات الدوري الأخرى، يتعلق الأمر بالحفاظ على لياقتك وصحتك وأشعر أننا على المسار الصحيح".

واستمر "كما رأيتم على مدار الأسابيع القليلة الماضية، قمنا بتغيير التشكيل الأساسي في كل مباراة، ولهذا السبب الكل أساسي، وأعتقد أن هذا هو سبب نجاحنا أيضا".

وأوضح "بالنسبة لي الأمر بسيط للغاية، ما يطلبه منا المدرب هو الاستمرار في التدرب بجد كل يوم".

وتابع "الهدف الذي استقبلناه أمام بورنموث كان محبطا لأننا عملنا بجد على المستوى الدفاعي خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد هزيمتنا أمام ساوثامبتون".

وأكمل ستونز "لقد خرجنا منه بانتصارين جيدين متتاليين، وحاولنا الحفاظ على شباكنا نظيفة".

وأتم "لكن بشكل عام، أنا سعيد حقًا بطريقة دفاع الجميع".

طالع أيضا

بلاغ جديد من الأهلي ضد مرتضى

كاف يعلن إقامة كأس إفريقيا 2023 في منتصف العام

حكاية طاهر محمد المتكامل فنيا القائد الهادئ

كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد أرسنال

حمدي فتحي يشارك في مباراة تجريبية بمران الأهلي

مدرب الإسماعيلي يرد على تقارير رحيل باهر وعبد الرحمن مجدي

ستونز مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل أستون فيلا - المحمدي وتريزيجيه أساسيان أمام إيفرتون 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
روبرتسون: سنتعلم من درس السقوط أمام أرسنال 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير تركي: جالاتا سراي يتحرك رسميا لضم تريزيجيه 47 دقيقة | المحترفون
اللقب السادس خلال 235 يوما.. فلامنجو يتوج بـ كامبيوناتو كاريوكا 57 دقيقة | أمريكا
البدري يوضح موقف المنتخب من معسكر أكتوبر 2 ساعة | مصر
في الجول يكشف – تطورات جديدة في ملف مستضيف دوري أبطال إفريقيا.. ومصدر: كل الخيارات متاحة 2 ساعة | إفريقيا
اختبر معلوماتك - أي هؤلاء كان حارسا لـ الأهلي أو الزمالك؟ 2 ساعة | لعبة في الجول
مدافع سيتي: سبب نجاحنا مؤخرا هو مشاركة الجميع 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يقترب من رقم قياسي جديد 2 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 3 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 4 الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري"
قد ينال إعجابك