أليسون: نحن بشر.. والسقوط أمام أرسنال لن يسرق بريق احتفالنا بلقب الدوري

أكد أليسون بيكر حارس ليفربول أن خسارة فريقه أمام أرسنال لن تفسد فرحة استعادة لقب الدوري الإنجليزي العائد لخزائن الحمر بعد غياب 30 عاما.

وانتصر أرسنال على ضيفه ليفربول بهدفين لهدف في ملعب الإمارات في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

وقال أليسون لشبكة beIN sports "نحن بشر.. لقد فعلنا أشياء مذهلة لهذا النادي على مدى العامين الماضيين، لدينا نفس المشاعر والعواطف مثل الناس العاديين، نحن أناس عاديون".

وأضاف "عندما لا تقدم 100٪ من مجهودك وأنت تلعب ضد خصوم جيدين ويلعبون بأعلى مستوى، تتم معاقبتك على ذلك".

في الدقيقة 20 أرسل أندرو روبرتسون عرضية زاحفة قابلها ساديو ماني بتسديدة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لليفربول.

ذلك قبل أن يتسبب خطأ قاتلا من فيرجيل فان دايك في تشتيت الكرة لتصل إلى ألكسندر لاكازيت ويراوغ أليسون ويسدد في الشباك معلنا عن التعادل في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 42 أخطأ أليسون في تمرير الكرة لروبرتسون ليخطفها لاكازيت ويمررها لريس نيلسون الذي سدد في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لأرسنال.

وواصل "يجب أن نستفيد من ذلك بشكل أفضل. علينا أن نتعلم من أخطائنا وأن نستمر في تقديم أفضل ما لدينا".

وتابع البرازيلي الدولي "لقد بدأنا هذه المباراة بطريقة جيدة ولكننا لم ننهيها بأفضل طريقة".

ليفربول لم يعد بإمكانه كسر الرقم القياسي للنقاط في الموسم (100 نقطة) الذي يملكه مانشستر سيتي في 2018، لكن أليسون أكد أن ذلك لم يكن أولوية بالنسبة له ولزملائه في ليفربول.

وأوضح "لم يكن هذا هدفنا لنكون صادقين. لكنك تبدأ في التفكير أنه يمكنك كسر الرقم القياسي وهذا شيء جيد، ولكن إذا لم تحطمه، فلا بأس".

وأتم أليسون "لا يمكن لشيء أن يسرق بريق احتفالنا بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي".

ليفربول تُوج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ 19 في تاريخه وصار على بُعد لقب واحد من مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي.

خلال 30 عاما خاض ليفربول 1149 مباراة منذ موسم 1990-91 من أجل اللحاق باللقب الـ 19.

حقق الريدز الفوز في 595 مباراة بنسبة 52% من مبارياته وحصد 2075 نقطة.

ليفربول جمع 108 نقطة من 60 مباراة أمام توتنام كأكثر من حقق نقاط أمامه ومن ثم 105 أمام إيفرتون و101 أمام وست هام.

فيما حقق الريدز نسبة انتصارات 100% أمام برايتون وهيدرسفيلد ونوتس كاونتي.

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