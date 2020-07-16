جوارديولا: هذه أسباب صعوبة الفوز على بورنموث

الخميس، 16 يوليه 2020 - 14:32

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - رسمة أحمد نبيل

يعتقد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن قتال بورنموث للنجاة من الهبوط تسبب في صعوبة الفوز الذي حققه سيتي بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد كانت مباراة صعبة الحقيقة، لاعبو بورنموث ظهروا بشكل جيد".

وأضاف "لم نتمكن من السيطرة على المباراة، طبقوا الضغط العالي جيدا، كانت مبارة صعبة".

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وأردف "لعبوا مع ضرورة البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وتابع "أمام نحن فلعبنا بشكل جيد في بعض اللحظات، نفس الشيء سيحدث ضد واتفورد، ستكون مباراة صعبة جدا، هذا طبيعي".

وأشاد المدرب الكتالوني بدافيد سيلفا قائد الفريق، بعد أن قاد الفريق السماوي لتحقيق الانتصار بتسجيله هدف وصناعة مثله.

وصرح بيب: "سيلفا في حالة مذهلة منذ عودتنا بعد الحجر الصحي".

وأكمل "قدم مباراة استثنائية أخرى، وسجل مجددا، للمباراة الثانية على التوالي، يحرز هدفا رائعا".

وأوضح "لكنه قرر الرحيل، لقد قال مرات عديدة إنه يريد الرحيل بعد 10 مواسم، أتمنى أن يتمكن من العودة لتكريمه في مباراة وداعية".

كما أشاد جوارديولا بأداء جابرييل جيسوس الذي سجل هدفا رائعا.

وأشار "حتى في أول أربع أو خمس مباريات عندما لم يسجل، قلت عدة مرات إن عدد الأشياء التي يمكنه القيام بها لنا رائع".

واستطرد "لقد سجل هدفين في المباريات الثلاث الأخيرة ويمكنه اللعب في مراكز مختلفة، إنه جيد جدا".

وأتم "لدينا الآن وقت للتعافي، بعض اللاعبين الذين لعبوا أمام بورنموث سيلعبون في ويمبلي ضد أرسنال".

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