مرتضى: بعد انتهاء أزمة الفيديو المفبرك سأعود للحديث عن حقنا في لقب نادي القرن

الخميس، 16 يوليه 2020 - 00:31

كتب : FilGoal

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

تعجب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من البلاغات التي تقدمت بها إدارة النادي الأهلي ضده في الأيام القليلة الماضية.

وقال مرتضى منصور في فيديو مذاع عبر قناة الزمالك: "محمود الخطيب وإدارة الأهلي تقدموا بالكثير من البلاغات ضدي في الأيام القليلة الماضية لمجلس الشعب وللنائب العام ولرئاسة الوزراء ووزارة الشباب والرياضة".

وأضاف "كل ذلك من أجل فيديو مفبرك انتشر في الأيام الماضية وأثبت عدم صحته ونشرت الفيديو الحقيقي في قناة الزمالك وتأكد الجميع أنني لم أوجه أي إهانة لمحمود الخطيب".

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وواصل "لكن ما تفعله إدارة الأهلي من أجل شغل الجماهير بأشياء أخرى بعيدة عن تسجيلنا لقب نادي القرن الحقيقي ومحاولاتنا لاستعادة هذا اللقب بالطرق الشرعية".

وتابع "من لا يريد أن يصدق أن هذا الفيديو مفبرك هو حر في ذلك، سواء محمود الخطيب أو أي مشجع للأهلي".

وأكمل "سنرسل مذكرة إلى الاتحاد الإفريقي في الأيام القليلة المقبلة ونطالب بالحصول على لقب نادي القرن".

وأتم تصريحاته "وبعد انتهاء أزمة الفيديو المفبرك سأعود مرة أخرى للحديث عن حق الزمالك في الحصول على لقب نادي القرن ولن نسكت حتى نحصل على اللقب".

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