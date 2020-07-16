مواعيد مباريات الخميس 16 يوليو 2020 والقنوات الناقلة.. يوم الحسم في إسبانيا؟

قد يُحسم لقب الدوري الإسباني اليوم الخميس لصالح ريال مدريد إذا فاز الفريق على ضيفه فياريال في مباراة بالجولة 37 للبطولة وتنقلها قناة beIN Sports 1.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

وفي نفس التوقيت يلعب برشلونة، الذي يتمنى تعثر ريال مدريد، ضد ضيفه أوساسونا وتنقل قناة beIN Sports 3 المباراة.

وفي الدوري الإيطالي يحل إنتر ميلان ضيفا على سبال في مباراة تنطلق الساعة 9:45 مساء وتنقلها قناة beIN Sports 4.

بينما تتواصل الإثارة في الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل المقاعد الأوروبية ولتفادي الهبوط ويلعب أستون فيلا، الذي يضم المصريين أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه، ضد مضيفه إيفرتون في تمام الساعة 7 مساء وتنقل قناة beIN Sports 2 المباراة.

وفي التاسعة والربع مساء يحل مانشستر يونايتد ضيفا على كريستال بالاس في مباراة تنقلها قناة beIN Sports 2.

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