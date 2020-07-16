الصفتي: أخطأت 3 مرات فقط في القمة.. وشيكابالا أفضل لاعب رأيته في التاريخ

تحدث عمرو الصفتي مدافع الزمالك والمصري السابق عن مواجهات الأهلي ومعاناة لاعبي الزمالك في العقد الأخير، كما اختار أفضل لاعب وأفضل مدافع وأصعب من واجه.

وكل ما يلي جاء على لسان الصفتي عبر قناة أون تايم سبورتس 2:

مواجهات القمة

"لعبت 11 مباراة قمة أمام الأهلي وأخطأت 3 مرات فقط، وأخطائي كانت عادية، ولعبت أمام فلافيو ومتعب وبلال".

"أخطائي الثلاثة كانت في هدف فلافيو 1-0، وهدف متعب في نهائي كأس مصر 4-3 وهدف متعب 3-3".

"علاقتي بجمهور الزمالك تدهورت بعد هدف عماد متعب في مباراة 3-3".

"بعد رحيل حسام حسن عن تدريب الزمالك أجريت مداخلة مع حسن شحاتة وأخبرته برغبتي في الرحيل عن الزمالك بسبب انتهاء علاقتي بالجماهير، وتنازلت عن مستحقاتي".

"ولو عاد بي الزمن لاتخذت نفس القرار".

"لو جيلنا كان موجودا حاليا لحصدنا كل البطولات، لأن فريق الأهلي الحالي عادي عكس الجيل السابق الذي كان الأفضل في تاريخ النادي".

الأزمة المالية

"ضايع الدوري في 2011 كان بسبب الأزمات المالية، خضنا مباريات ودية في أغلب الدول العربية لجمع أموالا من أجل النادي ونحن اللاعبون لم نحصل على شيء".

"خضنا مباراة أمام الإسماعيلي ثم سافرنا منتصف الأسبوع للسعودية لخوض مباراة اعتزال أمام الوحدة السعودي من أجل أن يحصد النادي 30 ألف دولار، فخسرنا مباراة الجونة بعدها لعدم حصول اللاعبين على راحة".

"لا أعرف ماذا فعل مرتضى منصور حاليا في النادي يجعله في هذا المستوى".

"كل فترات الزمالك كانت صعبة، كنا في شبه زمالك حينها وهذا ليس موجودا حاليا".

"لاعبو الفريق الحالي محظوظون في ظل الإدارة الحالية".

"فانتقالي للزمالك مر على 3 مراحل، المفاوضات مع مرتضى منصور، ووقعت مع رؤوف جاسر، وحصلت على أموالي من ممدوح عباس".

المنافسون والأفضل

"عماد متعب وأنا مدافع المصري كان مُحرم عليه أنه يسجل وسجل في المصري بعد رحيلي للزمالك".

"شيكابالا أفضل لاعب رأيته في التاريخ، ومن بعده إبراهيم المصري لاعب الفريق البورسعيدي، كان لاعبا فوق الخيال".

"وائل جمعة أفضل مدافع، وأيضا إبراهيم يوسف".

"عبد الحليم علي أسهل مهاجم واجهته لأنني حفظت تحركاته، وسيد عبد النعيم أصعب مهاجم واجهته".

"حسام حسن وأنور سلامة أفضل من تدربت تحت يدهم".

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