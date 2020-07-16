رسميا - قطر تستضيف مباريات دوري أبطال آسيا للمنطقة الغربية حتى المربع الذهبي

الخميس، 16 يوليه 2020 - 10:46

كتب : FilGoal

دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختيار قطر لاستضافة دوري أبطال آسيا حتى نصف النهائي في المنقطة الغربية.

وتستضيف قطر مباريات المنطقة الغربية من مرحلة المجموعات إلى نصف النهائي والتي ستقام من 14 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2020.

وأعلن الاتحاد الآسيوي أنه تم استقبال عروض استضافة مباريات المنطقة الغربية حتى 13 يوليو.

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بينما سيتم استقبال عروض استضافة المنطقة الشرقية حتى 24 يوليو من الشهر الجاري، و17 يوليو لاستضافة مباريات كأس الاتحاد الآسيوي.

واتخذ الاتحاد الآسيوي قراره بإقامة المباريات في مكان واحد بعد التأجيل الذي وصل إلى 4 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأقيمت جولتين فقط من دور المجموعات، وتقام مباريات المنطقة الغربية على أول 4 مجموعات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ثمن النهائي الذي يقام بنظام خروج المغلوب.

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