كلوب: لا يمكن أن نفوز ونحن نرتكب تلك الأخطاء.. سنتعلم من الدرس

بدا يورجن كلوب المدير الفني لليفربول مقتنعا بهزيمتهم أمام أرسنال بسبب الأخطاء التي ارتكبها فريقه خلال اللقاء.

وانتصر أرسنال على ليفربول أمس الأربعاء في ملعب الإمارات بهدفين لهدف في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "حصلنا على وقت للراحة وكنا متقدمين في النتيجة 1-0 وفقدنا تركيزنا بشكل كبير وارتكبنا خطأين تسببا في قتل المباراة".

وأضاف "أرسنال لم يحظ بفرص حقيقية ولكن لا يمكن أن نفوز في المباريات ونحن نرتكب تلك الأخطاء ونستقبل الأهداف بتلك الطريقة".

وأكمل "حصلنا على قسط للراحة ثم فقدنا التركيز هذا كان واحضا، وهذا هو الدوري الإنجليزي ولا يمكن أن نفعل ذلك".

وواصل "فيرجيل فان دايك فقد الكرة لكنني لم أر أي لاعب يريد الحصول عليها منه، هذا لا معنى له".

وأتم كلوب "يجب أن نتعلم من ذلك وأثق في ذلك، لست متأكدا إننا ارتكبنا الكثير من الأخطاء طوال الموسم ربما مرتين أو ثلاثة ولكن الليلة عوقبنا وهذا جيد من إحدى النواحي لأننا سنتعلم".

تلك النتيجة جمدت رصيد ليفربول عند 93 نقطة ومع تبقي مباراتين فأفضل رقم يصل له هو 99 نقطة في صدارة الترتيب وبالتالي عدم معادلة أو تجاوز إنجاز مانشستر سيتي الذي حصد 100 نقطة في موسم 2017-2018.

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