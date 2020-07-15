فان دايك: قدمنا الهدايا لـ أرسنال.. أتحمل المسؤولية كاملة

قال فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول إنه يتحمل المسؤولية كاملة عن تسببه في هزيمة فريقه اليوم الأربعاء أمام أرسنال بهدفين لهدف.

وتسبب خطأ قاتل من فان دايك في إدراك أرسنال التعادل قبل أن يرتكب أليسون بيكر خطأ جديدا ليفوز أرسنال في اللقاء الذي أقيم في ملعب الإمارات في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

وقال فان دايك عقب المباراة: "منحنا أرسنال الأهداف كهدايا، قبل أن يدركوا التعادل كنا مسيطرين على المباراة جيدا وسجلنا هدفا رائعا".

وواصل "بعد تسجيلهم لهدفين خلقنا العديد من الفرص لكن كان من الصعب العودة، تلك الأخطاء لم يكن من المفترض أن نرتكبها".

وشدد "حتى لو لم نكن أبطالا للدوري فإنه ليس جيدا الخسارة بتلك الطريقة، وأنا أتحمل اللوم والمسؤولية كاملة عما حدث ولكن هذه الأشياء تحدث في كرة القدم، تفوز فتصبح البطل وتخسر فتصبح الشخص الشرير".

وعن التتويج بلقب الدوري "كان حلما وأصبح حقيقة ولا يجب أن ننسى إننا حظينا بموسم رائع".

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