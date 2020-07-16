مدرب أستون فيلا: سنضغط على منافسينا في صراع الهبوط بإسقاط إيفرتون

حذر دين سميث المدير الفني لأستون فيلا لاعبيه من الاهتمام بمباريات المنافسين على النجاة من الهبوط، قبل الاهتمام بتحقيق الفوز في مباريات الفيلانز.

ويحل أستون فيلا ضيفا على إيفرتون ضمن الجولة 36 من المسابقة يوم الخميس في ظل صراعه الشديد للنجاة من الهبوط.

وقال سميث في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أشعر بنفس الشعور قبل مباراة كريستال بالاس، لأنه لم يتغير كثيرا، كنا بحاجة للفوز لأن الفرق المنافسة فازت أيضا".

وأضاف "نجحنا في تحقيق الفوز، وهو ما سيمنح الجميع فرصة، مازلنا في نفس الموقف، يمكننا الفوز على إيفرتون والضغط على واتفورد ووست هام قبل مباراتهما معا في اليوم التالي".

وواصل "علينا أن نتأكد من أننا نركز على مباراتنا أولا قبل الاهتمام بمباريات الآخرين وأن نقدم أداءا جيدا".

وأتم "بالتأكيد لن نشعر بالرضا بعد فوز واحد".

ويمكن لأستون فيلا أن يقلص الفارق مع منافسيه على النجاة من الهبوط إلى نقطة واحدة بالفوز في جوديسون بارك.

المنافسان الأبرز هما واتفورد ووست هام يونايتد، اللذان يلعبان ضد بعضهما البعض يوم الجمعة.

أستون فيلا يملك فرصة ضعيفة للبقاء في الدوري الموسم المقبل، فالموقف الحالي في مؤخرة جدول الدوري الإنجليزي كالأتي:-

المركز الـ15.. برايتون برصيد 36 نقطة

المركز الـ16.. وست هام برصيد 34 نقطة

المركز الـ17.. واتفورد برصيد 34 نقطة

المركز الـ18.. بورنموث برصيد 31 نقطة (لعب مباراة أكثر)

المركز الـ19.. أستون فيلا برصيد 30 نقطة

المركز الـ20.. نورويتش سيتي برصيد 21 نقطة (تأكد هبوطه)

إلى حد بعيد، ضمن برايتون البقاء في الدوري فالفريق يملك 36 نقطة مبتعدا عن ثلاثي المؤخرة بـ5 نقاط، مما يعني أن الهزائم أو التعادلات في مبارياته الـ3 المتبقية مع انتصارات متتالية للفرق المتأخرة عنه في الجدول ستعرضه لخطر الهبوط وهو أمر نادر الحدوث.

بالنظر للموقف الحالي فإن أستون فيلا يصارع وست هام وواتفورد وبورنموث على اقتناص المركز الـ16 أو الـ17 لضمان البقاء.

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