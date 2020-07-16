سيميوني: لم أندهش برغبة تشيلسي في ضم أوبلاك.. كل عام تريد الأندية ضم أفضل اللاعبين

الخميس، 16 يوليه 2020 - 13:35

كتب : FilGoal

يان أوبلاك - أتليتكو مدريد

لم يندهش دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد من تقارير رغبة تشيلسي في ضم يان أوبلاك حارس مرمى الفريق الإسباني.

ويرتبط أوبلاك بتعاقد مع أتليتكو مدريد حتى صيف 2023 بشرط جزائي ضخم بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني.

وقال سيميوني في تصريحات للصحفيين نقلتها صحيفة ماركا: "شائعات المفاوضات لا تفاجئني، لأن كل عام تريد الأندية أهم اللاعبين لدينا".

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وأضاف "من الطبيعي أن تبحث الأندية دائما عن أفضل اللاعبين في العالم ولدينا الكثير منهم".

وأوضح المدرب الأرجنتيني "بعض هؤلاء اللاعبين تركونا بالفعل، والبقية استمرت، لكن من المنطقي أن يطون هناك اهتمام بأوبلاك".

وشدد "أوبلاك قائدنا ولاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، يمكننا دائما الاعتماد عليه وهو حاسم في غرفة الملابس".

وكشف برنامج التشيرينجيتو الإسباني عن استعداد تشيلسي لدفع 30 مليون يورو بالإضافة إلى كيبا حارس مرمى الفريق للحصول على أوبلاك.

وانضم كيبا إلى تشيلسي بديلا لتيبو كورتوا حارس أتليتكو مدريد السابق والذي انتقل إلى ريال مدريد.

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