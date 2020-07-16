سكاي: مانشستر سيتي يسعى لضم لاوتارو لخلافة أجويرو وتدعيم الدفاع بكوليبالي

يسعى مانشستر سيتي لتدعيم صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية بعد قرار رفع حظر مشاركاته الأوروبية.

ويسعد سيتي لمنافسة برشلونة لضم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر من أجل خلافة سرجيو أجويرو في الفريق، بجانب تدعيم الدفاع بكاليدو كوليبالي لاعب نابولي.

وكشفت شبكة سكاي سبورت أن مانشستر سيتي يسعى لإغراء لاوتارو بعرض قوي بعد رفضه تمديد تعاقده مع إنتر.

وأشار التقرير إلى رؤية مانشستر سيتي أن لاوتارو سيكون خليفة محتمل لفترة طويلة لسرجيو أجويرو البالغ من العمر 32 عاما.

وكانت تقارير إسبانية قد أشارت إلى الاتفاق بين برشلونة وإنتر على ضم اللاعب مقابل 70 مليون يورو بجانب انتقال جونيور فيربو الظهير الأيسر إلى إنتر.

وكشف تقرير سكاي إلى أن الشرط الجزائي في تعاقد لاوتارو يبلغ 111 مليون يورو رغم التقارير الإيطالية التي تشير إلى انتهاء المهلة المحددة لهذا البند.

ولا يزال مانشستر سيتي يسعى لدعم دفاعه عن طريق كاليدو كوليبالي لاعب نابولي.

وكان نابولي قد أبدى مرونة مؤخرا في رحيل اللاعب حال توصلوا لاتفاق بضم فيكتور أوسيهن.

وكان أريلو دي لورينتس رئيس نابولي قد أشار من قبل إلى رفض بيع اللاعب بأقل من 100 مليون يورو.

وكشف تقرير سكاي أن رئيس نابولي سيوافق على رحيل كوليبالي مقابل 70 مليون استرليني أي ما يقرب من 77 مليون يورو.

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