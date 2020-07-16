مورينيو يرد على صحفي: هذا سؤال توجهه لي ولا تفعل ذلك مع لامبارد أو كلوب أو بيب

استنكر جوزيه مورينيو مدرب توتنام سؤال صحفي عن سبب عدم مشاركة ستيفن بيرجوين لاعب الفريق بشكل أساسي رغم تألقه منذ الانتقال للنادي الإنجليزي في يناير الماضي.

وشارك اللاعب الهولندي أساسيا في 9 مباريات من إجمالي 14 ظهر فيها مع توتنام في الدوري الإنجليزي الممتاز وسجل 3 أهداف، ويوم الأربعاء أرسل تمريرة حاسمة في فوز الفريق على مضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-1 يوم الأربعاء في الجولة 36.

ورد مورينيو على الصحفي قائلا:"هذا سؤال في الطبيعي توجهه لي لكن لا تسأله لـ(فرانك) لامبارد، (يورجن) كلوب، بيب (جوارديولا)، بقية مدربي الفرق الكبرى الذين يمتلكون لاعبين رائعين".

وواصل البرتغالي "لامبارد لا يدفع بـ(كريستيان) بوليسيتش أو (كالوم) هودسون-أودوي ولا تسأله لماذا لا يشاركان بصفة أساسية. لو دفع بيب بلاعب وترك برناردو سيلفا خارج الملعب، لن تسأله عن الأخير. أنا الوحيد المطالب بوضع 15 لاعبا أو أنا الوحيد الذي لا يحق له امتلاك لاعبين جيدين في دكة البدلاء".

واستمر المدرب الأسبق لتشيلسي ومانشستر يونايتد "لو بدأت ببيرجوين اليوم، كنت ستسألني ماذا يجب أن يفعل لوكاس مورا ليبدأ، أو ماذا يفعل سون (هيونج مين) ليبدأ. ليس عليهم فعل أي شيء، عليهم أن يكونوا لاعبين في فريق. لاعبون قد يشاركون بشكل أساسي، أو الجلوس على الدكة، المشاركة لنصف ساعة أو لدقيقة".

وأضاف "كم عدد المرات التي ترك فيها نونو (سانتو مدرب ولفرهامبتون) أداما تراوري على الدكة ليفوز بمباريات في آخر 30 دقيقة؟ ولا تسأل نونو لو بقي تراوري على الدكة، لماذا شارك (ديوجو) جوتا، (دانيل) بودينس أو (لياندر) ديندونكر بدلا منه؟ فقط أنا. بيرجوين ليس عليه فعل أي شيء آخر، إنه أحد أفراد الفريق. يلعب لتوتنام والفريق عليه التنافس مع أفضل الفرق وليحدث ذلك لا يمكن وجود 11 لاعبا فقط. الفريق يحتاج لاعبين أكثر ولدينا ذلك في دكة البدلاء".

وارتقى توتنام إلى المركز السادس في ترتيب الدوري بعد التفوق على نيوكاسل لينعش آماله في التأهل للدوري الأوروبي.

ويستعد الفريق لمواجهة قوية يوم الأحد ضد ضيفه ليستر سيتي رابع الترتيب ثم يختتم الدوري بمواجهة مضيفه كريستال بالاس في 26 يوليو.

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