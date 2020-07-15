اجتماع جديد بين رئيس الزمالك ومسؤولي صفحات النادي الجماهيرية

الأربعاء، 15 يوليه 2020 - 17:58

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

قرر مرتضى منصور رئيس الزمالك عقد جلسة جديدة مع مسؤولي الصفحات الجماهيرية للنادي في الثالثة من عصر يوم الجمعة المقبل.

تأتي تلك الجلسة لتوضيح بعص الأمور الخاصة بالنادي وفي إطار التواصل بين الإدارة والجماهير.

وكان مرتضى منصور أعلن في وقت سابق نيته عقد اجتماعات دورية مع مسؤولي صفحات الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل شهري.

أخبار متعلقة
صفقة ضخمة للاتحاد السكندري.. إمام محمدين رئيسا لقطاع ناشئي زعيم الثغر تمديد العمل بقانون الخمسة تبديلات حتى صيف 2021 بيراميدز يواجه المقاصة والزمالك والمصري استعدادا للدوري

من ناحية أخرى تقرر أن يواجه الزمالك منافسه بيراميدز وديا في الـ23 من شهر يوليو الجاري في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري.

ومن المقرر أن يعود الدوري المصري للاستئناف في السادس من شهر أغسطس المقبل.

طالع أيضا

3 وديات لبيراميدز استعدادا للدوري

رقم تاريخي ينتظر صلاح ضد أرسنال

فيفا يعلن مواعيد مباريات مونديال 2022

زيدان يتأفف من سؤال جديد عن بيل

المصري يفقد لاعبه ضد الزمالك

مدرب فيلا يشيد بتريزيجيه

الزمالك مرتضى منصور
نرشح لكم
أخر الأخبار
التشكيل – فودين وبيرناردو يبدأن وسترلينج ودي بروين بدلاء لـ سيتي ضد بورنموث 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تعرف على أهم وديات الفترة المقبلة.. تحركات لإذاعة عدد منها 22 دقيقة | الدوري المصري
اجتماع جديد بين رئيس الزمالك ومسؤولي صفحات النادي الجماهيرية 30 دقيقة | مصر
صفقة ضخمة للاتحاد السكندري.. إمام محمدين رئيسا لقطاع ناشئي زعيم الثغر ساعة | الدوري المصري
قائمة ريال مدريد – مارسيلو وجيمس الغائبان الوحيدان عن جولة الحسم ساعة | أوروبا
جوارديولا يوجه رسالة قوية لـ ليفربول ويونايتد وأرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
تمديد العمل بقانون الخمسة تبديلات حتى صيف 2021 2 ساعة | أوروبا
راشفورد ينال الدكتوراة الفخرية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يقترب من رقم قياسي جديد 2 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 3 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 4 الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري"
قد ينال إعجابك