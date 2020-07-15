اجتماع جديد بين رئيس الزمالك ومسؤولي صفحات النادي الجماهيرية

قرر مرتضى منصور رئيس الزمالك عقد جلسة جديدة مع مسؤولي الصفحات الجماهيرية للنادي في الثالثة من عصر يوم الجمعة المقبل.

تأتي تلك الجلسة لتوضيح بعص الأمور الخاصة بالنادي وفي إطار التواصل بين الإدارة والجماهير.

وكان مرتضى منصور أعلن في وقت سابق نيته عقد اجتماعات دورية مع مسؤولي صفحات الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل شهري.

من ناحية أخرى تقرر أن يواجه الزمالك منافسه بيراميدز وديا في الـ23 من شهر يوليو الجاري في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري.

ومن المقرر أن يعود الدوري المصري للاستئناف في السادس من شهر أغسطس المقبل.

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