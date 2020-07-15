زيدان يتأفف من سؤال جديد عن بيل: تحاول شق صفنا لكن لن تستطيع

الأربعاء، 15 يوليه 2020 - 14:26

كتب : FilGoal

زيدان

تأفف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد من سؤال وجهه صحفي عن مصير جاريث بيل مع الفريق بعدما ابتعد الويلزي عن المباريات.

وقال الفرنسي في مؤتمر صحفي ردا على سؤال هل الأفضل رحيل بيل في الصيف الحالي:"يا إلهي، ماتشو، ما هذا السؤال. تحاول شق صفنا لكنك لن تقدر على ذلك. دائما تسأل نفس الشيء، لديك الحق لكن لن تصل إلى مبتغاك".

وتحول زيدان، نجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق، للحديث عن اقتراب فريقه من لقب الدوري الإسباني والذي سيتحقق إن فاز يوم الخميس على ضيفه فياريال في الجولة 37.

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وأضاف زيدان "سنلعب للفوز غدا. هذا يحفزنا ونستعد لذلك. لا أفكر في التعادل، نفكر في القتال للنهاية مثل كل المباريات، مثل منافسنا".

وعن لوكا مودريتش لاعب وسط الفريق قال:"يوجد تشابه كبير بيني وبينه، لكني قررت في مثل عمره (34 عاما) اعتزال كرة القدم. يريد الاستمرار ويقدم موسما رائعا. استمتعنا بوجوده مثل سيرخيو راموس الذي عمره 34 عاما أيضا".

وبات فريق ميرنجي على بعد فوز من التتويج بلقب الدوري للمرة 34 في تاريخه وللمرة الأولى منذ موسم 2016-2017.

وسيحل ريال مدريد ضيفا على ليجانيس يوم الأحد في الجولة الأخيرة من الدوري.

ثم يبدأ الاستعداد لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في 7 أغسطس المقبل.

وهي مواجهة يحتاج فيها رجال زيدان لهدفين على الأقل بعدما خسروا ذهابا في مدريد بنتيجة 2-1.

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