زيدان يتأفف من سؤال جديد عن بيل: تحاول شق صفنا لكن لن تستطيع

تأفف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد من سؤال وجهه صحفي عن مصير جاريث بيل مع الفريق بعدما ابتعد الويلزي عن المباريات.

وقال الفرنسي في مؤتمر صحفي ردا على سؤال هل الأفضل رحيل بيل في الصيف الحالي:"يا إلهي، ماتشو، ما هذا السؤال. تحاول شق صفنا لكنك لن تقدر على ذلك. دائما تسأل نفس الشيء، لديك الحق لكن لن تصل إلى مبتغاك".

وتحول زيدان، نجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق، للحديث عن اقتراب فريقه من لقب الدوري الإسباني والذي سيتحقق إن فاز يوم الخميس على ضيفه فياريال في الجولة 37.

وأضاف زيدان "سنلعب للفوز غدا. هذا يحفزنا ونستعد لذلك. لا أفكر في التعادل، نفكر في القتال للنهاية مثل كل المباريات، مثل منافسنا".

وعن لوكا مودريتش لاعب وسط الفريق قال:"يوجد تشابه كبير بيني وبينه، لكني قررت في مثل عمره (34 عاما) اعتزال كرة القدم. يريد الاستمرار ويقدم موسما رائعا. استمتعنا بوجوده مثل سيرخيو راموس الذي عمره 34 عاما أيضا".

وبات فريق ميرنجي على بعد فوز من التتويج بلقب الدوري للمرة 34 في تاريخه وللمرة الأولى منذ موسم 2016-2017.

وسيحل ريال مدريد ضيفا على ليجانيس يوم الأحد في الجولة الأخيرة من الدوري.

ثم يبدأ الاستعداد لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في 7 أغسطس المقبل.

وهي مواجهة يحتاج فيها رجال زيدان لهدفين على الأقل بعدما خسروا ذهابا في مدريد بنتيجة 2-1.

طالع أيضا

سواريز: أهلا بلاوتارو

عبد الحفيظ: التركيز شديد في مران الأهلي

دي يونج يعود لقائمة برشلونة

المسحة الطبية الرابعة للأهلي

تقرير: انتقال سانشو ليونايتد مرهون بدوري الأبطال

إنبي يعلق على تقارير معايشة كريم فؤاد في بنفيكا