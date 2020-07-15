صلاح يواجه أرسنال وعينه على رقم قياسي لم يحدث منذ 54 عاما

يدخل الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول مباراة أرسنال يوم الأربعاء وعينه على رقم قياسي جديد.

ويحل ليفربول ضيفا على أرسنال ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

إذا نجح صلاح في تسجيل هدف أمام المدفعجية، سيرفع رصيده من الأهداف في الدوري هذا الموسم إلى 20 هدفا مع ليفربول.

سيصبح صلاح بذلك أول لاعب في صفوف ليفربول يسجل 20 هدفا في الدوري في ثلاثة مواسم متتالية منذ روجر هانت الذي فعلها في مواسم 1963-1964 و1964-1965 و1965-1966.

سيكون الدولي المصري رابع لاعب يفعل ذلك طوال تاريخ النادي.

إذا شارك صلاح أمام أرسنال ستكون المباراة رقم 150 له مع ليفربول في جميع المسابقات وأحرز قبلها 94 هدفا.

هدف أمام أرسنال سيجعله يعادل رقم جاك باركنسون الذي سجل 95 هدفا في 150 مباراة للحمر، أما تسجيل هدفين سيقوده لتخطي هذا الرقم.

روجر هانت هو أكبر هدافي ليفربول في أول 150 مباراة لأي لاعب مع الفريق، فقد هز الشباك في 102 مناسبة.

الهدف المنتظر في شباك أرسنال سيجعل صلاح وساديو ماني هما أول ثنائي من لاعبي ليفربول يسجل 20 هدفا لكل منهما في كل المسابقات للموسم الثالث على التوالي، منذ هانت وإيان سانت جون في 1963-1964.

ويدافع صلاح عن جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في الموسمين الأخيرين، وذلك بعد التتويج بلقب المسابقة الغائب عن ليفربول منذ 30 عاما.

وسجل لاعب بازل السابق 19 هدفا في الدوري هذا الموسم قبل 3 جولات من نهاية المسابقة، بفارق 4 أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

في موسمه الأول مع ليفربول حصد الجائزة برصيد 32 هدفا، وبفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

أما في الموسم الماضي فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وأوباميانج، برصيد 22 هدفا.

لاعبان فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي حققا الجائزة 3 مرات، وهما شيرار وتييري هنري هداف أرسنال.

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