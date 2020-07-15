مدرب أستون فيلا: ثنائية تريزيجيه في كريستال بالاس ستجلب الخير له

يعتقد دين سميث المدير الفني لأستون فيلا أن الثنائية التي سجلها لاعبه محمود حسن "تريزيجيه" في شباك كريستال بالاس هذا الأسبوع ستجلب له الخير.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا أستون فيلا

أستون فيلا انتصر على كريستال بالاس يوم الأحد بهدفي تريزيجيه، وواصل صراع البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل ملاقاة إيفرتون يوم الخميس، ثم أرسنال ووست هام يونايتد.

وقال سميث في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "تسجيل تريزيجيه لثنائية أمام كريستال بالاس سيجلب له الخير، ستكون ثقته عالية في المباريات التالية".

وأضاف "خلقنا بعض المواقف الهجومية الجيدة ضد كريستال بالاس وكان من الجيد رؤيتها".

سجل تريزيجيه حتى الآن 5 أهداف في 31 مباراة في الدوري الإنجليزي.

وواصل سميث "جاك جريليش أصبح قريبًا من العودة إلى أفضل حالاته. كان يقول لي بالأمس إنه لم يسجل لفترة طويلة ويريد تصحيح ذلك".

تريزيجيه بدأ لقاء كريستال بالاس أساسيا للمرة الثالثة على التوالي، والأهم له هذا الموسم بكل تأكيد. هدفان ربما قد يساهما بشكل كبير في بقاء فيلا بالدوري الممتاز.

وبعد هدف ملغي لمامادو ساخو مدافع بالاس في شباك أصحاب الأرض، حيث أظهرت تقنية حكم الفيديو وجود خطأ قبل الهدف المسجل في الدقيقة 7، سجل تريزيجيه هدف تقدم فريقه في الدقيقة 45 من الشوط الأول عندما تابع كرة عرضية من ركلة حرة ليضعها بباطن القدم في الشباك.

وبعد ذلك، في الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 69، استغل تريزيجيه ارتباك دفاع بالاس بعد ضغط كونور هوريهان، لينفرد ويضع هدفه الثاني في اللقاء، ليصبح لديه 5 أهداف في موسمه الأول في الدوري الإنجليزي.

تألق تريزيجيه دفع أحد مشجعي أستون فيلا المشهورين على تويتر بتسميته برجل الإغاثة، الذي يظهر في أوقات الضغط الشديد مثلما فعل ضد ليستر في نصف نهائي كأس الرابطة عندما سجل هدفا في الرمق الأخير بعث بفريقه لنهائي البطولة.

تريزيجيه صار رابع مصري يسجل هدفين في مواجهة واحدة في الدوري الإنجليزي. أحمد حسام "ميدو" كان الأول حينما سجل مرتين في أول مشاركة له مع توتنام ضد بورتسموث في فبراير 2005.

عمرو زكي أيضا سجل مرتين في شباك هال سيتي، وليفربول، في موسمه مع ويجان.

الثالث بالتأكيد هو محمد صلاح هداف ليفربول لـ3 مواسم متتالية.

ولكن ربما أكثر ما سيهم تريزيجيه، هو منح فريقه نقاط المباراة التي ستصل به للنقطة 30 في المركز الـ19.

ويمكن لأستون فيلا أن يقلص الفارق مع منافسيه على النجاة من الهبوط إلى نقطة واحدة بالفوز في جوديسون بارك.

المنافسان الأبرز هما واتفورد ووست هام يونايتد، اللذان يلعبان ضد بعضهما البعض يوم الجمعة.

أستون فيلا يملك فرصة ضعيفة للبقاء في الدوري الموسم المقبل، فالموقف الحالي في مؤخرة جدول الدوري الإنجليزي كالأتي:-

المركز الـ15.. برايتون برصيد 36 نقطة

المركز الـ16.. وست هام برصيد 34 نقطة

المركز الـ17.. واتفورد برصيد 34 نقطة

المركز الـ18.. بورنموث برصيد 31 نقطة

المركز الـ19.. أستون فيلا برصيد 30 نقطة

المركز الـ20.. نورويتش سيتي برصيد 21 نقطة (تأكد هبوطه)

إلى حد بعيد، ضمن برايتون البقاء في الدوري فالفريق يملك 36 نقطة مبتعدا عن ثلاثي المؤخرة بـ5 نقاط، مما يعني أن الهزائم أو التعادلات في المباريات الـ3 المتبقية مع انتصارات متتالية للفرق المتأخرة عنه في الجدول ستعرضه لخطر الهبوط وهو أمر نادر الحدوث.

بالنظر للموقف الحالي فإن أستون فيلا يصارع وست هام وواتفورد وبورنموث على اقتناص المركز الـ16 أو الـ17 لضمان البقاء.

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