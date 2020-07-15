بيراميدز يواجه المقاصة والزمالك والمصري استعدادا للدوري

الأربعاء، 15 يوليه 2020 - 15:19

كتب : عاطف شادي

مران بيراميدز

أعلن بيراميدز مواجهته لفريق مصر المقاصة يوم الخميس في أولى مبارياته الودية في إطار استعداداته لاستئناف الدوري المصري الممتاز في 6 أغسطس المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب الدفاع الجوي.

وسيلعب بيراميدز في 23 يوليو وديا ضد الزمالك في ملعب برج العرب الرئيسي وبعد 3 أيام يواجه المصري في الملعب الفرعي لبرج العرب.

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ويختتم الفريق معسكره في الإسكندرية في 29 يوليو المقبل.

وكشف النادي خضوع لاعبيه وجهازه الفني لمسحة طبية رابعة يوم الأربعاء للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في ترتيب الدوري ورصيده 32 نقطة.

وسيستهل بيراميدز مبارياته في الدوري بمواجهة ضيفه طنطا في الجولة 19.

ثم يلعب ضد طلائع الجيش وسموحة والإنتاج الحربي وأسوان.

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