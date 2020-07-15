رسميا - الإعلان عن مواعيد كأس العالم 2022.. 4 مباريات في اليوم والنهائي 18 ديسمبر

الأربعاء، 15 يوليه 2020 - 14:30

كتب : FilGoal

كأس العالم

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر موعد انطلاق البطولة في 21 نوفمبر على أن يقام النهائي في 18 ديسمبر.

وكشف ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم 2022 أنه سيكون بإمكان الجماهير مشاهدة أربع مباريات في يوم واحد.

وتقام مرحلة المجموعات في الفترة بين 21 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، على أن يتم خوض 4 مباريات بشكل يومي ويقام الافتتاح على ملعب البيت.

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وفي ثمن النهائي تقام المباريات في الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر على أن تقام مباراة على كل ملعب من الملاعب الثمانية المستضيفة.

وتلعب مباريات ربع النهائي في يومي 9 و10 ديسمبر، على أن يقام نصف النهائي يومي 13 و14 من الشهر نفسه.

وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 17 ديسمبر والنهائي يوم 18 من الشهر ذاته على ملعب لوسيل.

وتسضيف ملاعب البيت وخليفة الدولي والثمامة والريان ولوسيل وراس أبو عبود والمدينة التعليمية والجنوب.

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