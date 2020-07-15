خبر في الجول - المصري يفقد مهاجمه ضد الزمالك

علم FilGoal.com أن حسين رجب لاعب المصري يحتاج 5 أسابيع للعودة إلى المباريات بسبب إصابة.

وأصيب مهاجم الفريق البورسعيدي بشرخ إجهادي في الفخذ والحوض بعد مجهود كبير بذله في تدريبات منفردة، وفقا لما كشفه مصدر في المصري.

وبذلك لن يعود رجب (26 عاما) للمباريات قبل 20 أغسطس المقبل، مما يعني غيابه عن عدة مواجهات للمصري مع استئناف الدوري المصري الممتاز في 6 أغسطس المقبل.

ويستهل المصري مبارياته في البطولة بمواجهة مضيفه الزمالك في لقاء مؤجل من الجولة 14.

ثم يلعب فريق المدرب طارق العشري ضد حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد ومصر المقاصة.

ولم يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد مباريات الدوري بعد.

وشارك رجب في خمس مباريات بالموسم الحالي للدوري.

ويحتل المصري المركز العاشر ورصيده 20 نقطة.

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