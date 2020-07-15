جوارديولا يوجه رسالة قوية لـ ليفربول ويونايتد وأرسنال

وجه بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي رسالة قوية لمنافسيه ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال، ولمن همس بشأن ناديه خلال أزمة الإيقاف الأوروبي التي تعرض لها مؤخرا.

وأصدرت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) حكمها بإيقاف قرار حظر مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين بسبب اتهامات اللعب المالي النظيف.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعرف أن أندية النخبة مثل ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال، من غير المريح بالنسبة لهم أن نكون بهذه القوة".

وأضاف "لكن عليهم أن يفهموا أننا نستحق أن نكون هنا، نريد أن نتنافس معهم ونحاول تحقيق ما حققوه في الماضي".

وواصل "نحن نستحق أن نكون أقوى، لدينا أشخاص مذهلون يعملون في هذا النادي لجعله أفضل، ولجعل جماهير سيتي تشعر بالفخر".

وشدد "يجب أن يفهم الناس أننا هنا للتنافس على أرض الملعب، على نفس مستوى أندية النخبة في الدوري الإنجليزي وفي دوري أبطل أوروبا أيضا".

وأكمل بيب "سيكون من الجيد بالنسبة للناس أن يتوقفوا عن الانتقاد، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث".

وتابع "رسالتي لمن همسوا بشأننا، أحب أن أقول، انظروا في أعيننا وقولوا لنا أي شيء وجها لوجه، ثم ادخلوا إلى الملعب والعبوا كمنافسين".

وأتم "في حالة فوزهم علينا سنصافحهم ونهنئهم، لقد فازوا على أرض الملعب، عليهم الذهاب إلى الملعب والفوز علينا، هذه هي الرياضة".

المحكمة الرياضية أنصفت مانشستر سيتي في نزاعه مع يويفا حول حرمانه من اللعب في المسابقات الأوروبية، كما خففت الغرامة المالية عليه لتصبح 10 ملايين يورو فقط.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إدراكه التام لحكم المحكمة الرياضية بإنصاف مانشستر سيتي ورفع العقوبات الموقعة عليه، مشددا على أنه لن يعلق أكثر من ذلك في هذا الشأن.

وجاء بيان يويفا كالتالي: "يويفا يدرك تماما قرار المحكمة الرياضية بتخفيف العقوبة الموقعة على مانشستر سيتي على خلفية خرق قواعد ترخيص أندية الاتحاد الأوروبي وكذلك قواعد اللعب المالي النظيف".

وأضاف "يويفا علم أن المحكمة الرياضية لم تجد ما يكفي من أدلة لكي يتم تطبيق كافة العقوبات في هذه القضية، خاصة وأن كثير منها كان ضمن فترة زمنية من خمس سنوات المنصوص عليها في القواعد والقوانين".

وواصل "لعبت قواعد اللعب المالي النظيف دورا هاما خلال الأعوام الأخيرة في حماية الأندية ومساعدتها لكي تصبح أقوى ماليا، وسيظل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد الأندية الأوربية ملتزمين به".

وأتم "يويفا لن يعلق أكثر من ذلك في هذا الصدد".

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