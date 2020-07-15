طنطا يلعب ثلاث وديات استعدادا لاستئناف الدوري

الأربعاء، 15 يوليه 2020 - 14:13

كتب : هاني العوضي

طنطا - الزمالك

أعلن نادي طنطا عن اتفاقه على خوض ثلاث مباريات ودية استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يستأنف الدوري يوم 6 أغسطس المقبل ولم يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن جدول المباريات بشكل رسمي حتى الآن.

وكشف طنطا عن مواجهة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء 21 يوليو على ملعب سموحة.

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وفي ثاني مبارياته الودية يلعب طنطا أمام المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب الفرعي يوم الخميس 23 يوليو.

ويختتم طنطا مبارياته الودية بمواجهة طلائع الجيش يوم الأحد 26 يوليو على ملعب برج العرب الفرعي.

وتقام جميع مباريات طنطا الودية في الرابعة عصرا.

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