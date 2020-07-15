الزمالك يواجه الجيش في ثاني ودياته بمعسكر برج العرب

اتفق الزمالك على مواجهة فريق طلائع الجيش يوم 22 من شهر يوليو الجاري ضمن مبارياته الودية في معسكر برج العرب.

ويقيم الزمالك معسكر مغلق في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي الموسم المقبل.

وكان الزمالك قد اتفق على مواجهة سموحة في أول مبارياته الودية يوم 19 من شهر يوليو الجاري.

ويلعب الزمالك ثاني مبارياته يوم الأربعاء المقبل أمام طلائع الجيش بمعسكر برج العرب.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك أمام بيراميدز يوم الخميس 23 يوليو في ختام مبارياته الودية بمعسكر برج العرب.

وكان أسوان قد أعلن عن مواجهة الزمالك يوم 29 يوليو عقب عودة الفريق الأبيض من معسكر برج العرب.

ويستعد الزمالك لاستئناف الموسم الجاري والمقرر انطلاقه يوم 6 أغسطس المقبل.

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