رسميا - سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي حتى 5 أكتوبر.. وفترة إضافية مع أندية التشامبيونشيب

ينطلق سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي يوم 27 من شهر يوليو الجاري وحتى 5 أكتوبر.

ووافقت رابطة الدوري الإنجليزي على فتح سوق الانتقالات الصيفية لمدة 10 أسابيع كاملة حتى يوم 5 أكتوبر.

ويأتي قرار الدوري الإنجليزي بمد الفترة بسبب جائحة فيروس كورونا والتي أوقفت النشاط لما يقرب من ثلاثة أشهر.

وأوضح قرار رابطة الدوري الإنجليزي بمد فترة الانتقالات من5 إلى 16 أكتوبر بين أندية الدوري الإنجيزي وأندية القسم الثاني (التشامبيونشيب).

وفي تلك الفترة غير مسموح للانتقالات بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وبعضها إذ تنتهي في 5 أكتوبر.

وتكون الأندية قادرة على قيد لاعبين جدد بعد يوم واحد من ختام الدوري الإنجليزي والمقرر له 26 من يوليو الجاري.

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