مؤتمر لامبارد: من الجيد تحقيق الفوز في وقت تسقط فيه الفرق الكبرى

الثلاثاء، 14 يوليه 2020 - 23:48

كتب : FilGoal

لامبارد

يرى فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي أن فوز فريقه على نورويتش سيتي هام جدا في هذه الفترة الحاسمة من الدوري الإنجليزي.

وتمسك تشيلسي بالمركز الثالث قبل جولتين من نهائي الدوري الإنجليزي، وفاز على نورويتش بهدف دون رد في الجولة الـ36 من المسابقة. (طالع التفاصيل)

وقال لامبارد عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "خلال هذه الفترة نرى أن الفرق الكبرى تحقق نتائج خطيرة".

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وأضاف "لذلك من الجيد أننا حققنا الفوز وحصلنا على النقاط الثلاثة".

وواصل "الخصم لم يخلق الكثير من الهجمات الخطيرة على مرمى فريقنا".

وأتم تصريحاته "سجلنا هدفا وكان يجب علينا أن نسجل المزيد من الأهداف، ولكن بالتأكيد الحصول على النقاط الثلاثة هو أمر مرضي تماما للفريق في هذه الفترة".

ويحتل تشيلسي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر يونايتد وليستر سيتي.

وتعادل مانشستر يونايتد مع ساوثامبتون وخسر ليستر سيتي أمام بورنموث في سباق المربع الذهبي للدوري الإنجليزي مع تشيلسي.

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