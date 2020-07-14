كلوب: محظوظون لظهور صلاح في هذا العدد الكبير من المباريات

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن إمكانية ظهور محمد صلاح في مباراته الـ150 لليفربول، يوم الأربعاء ضد أرسنال.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "صلاح يلعب بمتوسط 50 مباراة في الموسم، وهذا أمر لا يصدق".

وأضاف "50 مباراة في الموسم! عدد كبير حقا، كنا محظوظين لأن صلاح لعب كل هذا العدد من المباريات ولم يصب بأذى".

في حالة مشاركة صلاح أمام المدفعجية ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي سيسجل ظهوره رقم 150 بقميص ليفربول خلال 3 مواسم.

وشدد المدرب الألماني "كم كنت أشعر بالبهجة حين تأكدت من إتمام صفقة ضمه".

صلاح أسهم بشكل كبير في تتويج الحمر بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وأخيرا لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما.

وتابع كلوب "أتذكر حديثنا عندما التقينا لأول مرة وجها لوجه وتحدثنا عن مركزه المفضل في الجبهة اليمنى".

وأكمل "قال لي صلاح إن ساديو ماني يلعب في الجبهة اليمنى ولكني أخبرته أن ساديو يمكنه اللعب على اليسار أيضًا".

وأتم "تسجيل صلاح وماني وروبرتو فيرمينو لـ250 هدفا يدل على نجاح ذلك. لا يمكنك تغيير العالم لوحدك ولكن بالعمل الجماعي يمكنك".

ليفربول تُوج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ 19 في تاريخه وصار على بُعد لقب واحد من مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي.

خلال 30 عاما خاض ليفربول 1149 مباراة منذ موسم 1990-91 من أجل اللحاق باللقب الـ 19.

حقق الحمر الفوز في 595 مباراة بنسبة 52% من مبارياته وحصد 2075 نقطة.

ليفربول جمع 108 نقطة من 60 مباراة أمام توتنام كأكثر من حقق نقاط أمامه ومن ثم 105 أمام إيفرتون و101 أمام وست هام.

فيما حقق الحمر نسبة انتصارات 100% أمام برايتون وهيدرسفيلد ونوتس كاونتي.

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