بعد إيقاف تراخيص بي إن سبورتس في السعودية: عقبة جديدة تواجه عملية بيع نيوكاسل

يواجه ملاك نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عقبة جديدة بشأن عملية بيع النادي إلى مجموعة المستثمرين السعوديين وذلك بعد إيقاف تراخيص قنوات بي إن سبورتس في المملكة العربية السعودية.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية العقوبات التي وقعتها على قنوات "بي إن سبورتس" ومن ضمنها توقيع غرامة مالية وإلغاء تراخيص الشركة. (طالع التفاصيل)

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن عملية البيع أصبحت أكثر تعقيدا الآن بعد إيقاف تراخيص القناة القطرية في السعودية، وذلك بسبب عدم قدرة الجماهير مشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي الأقوى في العالم.

وتمتلك قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط بالكامل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإعلان عن بيع نيوكاسل لمجموعة المستثمرين السعوديين كان قريبا للغاية مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

إلا أن إيقاف تراخيص بي إن في السعودية سيؤجل إتمام الصفقة.

وتعارض قنوات بي إن سبورتس فكرة بيع نادي نيوكاسل يونايتد لمجموعة المستثمرين السعوديين بسبب أزمة بث مباريات الدوريات الأوروبية والبطولات العالمية في السعودية بشكل غير قانوني.

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