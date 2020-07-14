تقرير: برشلونة يعرض كوتينيو على أرسنال ونيوكاسل للتخلص منه

الثلاثاء، 14 يوليه 2020 - 18:45

كتب : FilGoal

كوتينيو - بايرن ميونيخ

لا يزال نادي برشلونة الإسباني يحاول إيجاد حل للتخلص من لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو في الصيف الجاري.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن برشلونة يسعى بكل قوة لبيع كوتينيو للاستفادة منه ماليا وإيجاد مبالغ كبيرة لصفقاته في الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن برشلونة عرض كوتينيو على ناديا نيوكاسل يونايتد وأرسنال من أجل شرائه.

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لكن النادي الإسباني لم يتلق أي رد من الثنائي الإنجليزي بشأن إمكانية شراء صانع الألعاب البرازيلي.

ويأمل برشلونة في التخلص من كوتينيو وفقا لما ذكرته الصحيفة من أجل توفير عائد مادي كبير لتمويل صفقة لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، الذي يسعى النادي الإسباني لضمه في الصيف الجاري.

ومنذ وصوله إلى برشلونة مطلع عام 2018 لم يقدم كوتينيو المستوى المتوقع له.

ليخرج إلى بايرن ميونيخ بداية الموسم الحالي على سبيل الإعارة.

وحتى الآن لم يحدد بايرن موقفه من تجديد إعارة كوتينيو بنهاية الموسم الحالي أم لا.

وارتبط اسم كوتينيو بالكثير من أندية الدوري الإنجليزي مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال وولفرهامبتون وليستر سيتي وتوتنام ونيوكاسل.

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