تقرير: برشلونة يعرض كوتينيو على أرسنال ونيوكاسل للتخلص منه

لا يزال نادي برشلونة الإسباني يحاول إيجاد حل للتخلص من لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو في الصيف الجاري.

فيليبي كوتينيو النادي : بايرن ميونيخ برشلونة أرسنال

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن برشلونة يسعى بكل قوة لبيع كوتينيو للاستفادة منه ماليا وإيجاد مبالغ كبيرة لصفقاته في الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن برشلونة عرض كوتينيو على ناديا نيوكاسل يونايتد وأرسنال من أجل شرائه.

لكن النادي الإسباني لم يتلق أي رد من الثنائي الإنجليزي بشأن إمكانية شراء صانع الألعاب البرازيلي.

ويأمل برشلونة في التخلص من كوتينيو وفقا لما ذكرته الصحيفة من أجل توفير عائد مادي كبير لتمويل صفقة لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، الذي يسعى النادي الإسباني لضمه في الصيف الجاري.

ومنذ وصوله إلى برشلونة مطلع عام 2018 لم يقدم كوتينيو المستوى المتوقع له.

ليخرج إلى بايرن ميونيخ بداية الموسم الحالي على سبيل الإعارة.

وحتى الآن لم يحدد بايرن موقفه من تجديد إعارة كوتينيو بنهاية الموسم الحالي أم لا.

وارتبط اسم كوتينيو بالكثير من أندية الدوري الإنجليزي مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال وولفرهامبتون وليستر سيتي وتوتنام ونيوكاسل.

طالع أيضا

تطور في مفاوضات برشلونة للتعاقد مع لاوتارو

طنطا يحدد ملعب المكس لاستئئناف مباريات الدوري

المحمدي يشيد بتريزيجيه

الأهلي يعلن موعد المسحة الطبية الرابعة

ديانج: الأهلي لا يقل عن فرق أوروبا

أمير مرتضى يختار التشكيل التاريخي للزمالك