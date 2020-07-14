الأهلي يطلب من وزير الرياضة إزالة لافتات نادي القرن من الزمالك استنادا لبيان "العلامة التجارية"

تقدم النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بمذكرة رسمية اليوم الثلاثاء إلى أشرف صبحي وزير الرياضة من أجل إزالة لافتات "نادي القرن الحقيقي" من محيط الزمالك.

واستند الأهلي في طلبه بالبيان الذي صدر عن وزارة التموين والتجاردة الداخلية السبت الماضي والذي تداولته وسائل الإعلام.

وأوضح بيان الأهلي "نسف بيان وزارة التموين والتجارة الداخلية أي لغط كان يحاول البعض أن يخلقه حول العلامة التجارية (نادي القرن) وأكد البيان على الحقيقة الراسخة والتي لا تقبل التزييف أو التغيير بأن تلك العلامة مملوكة حصريا للأهلي".

وتابع "تم تسجيلها عام ٢٠٠٧ بعد استيفاء كل الإجراءات المنصوص عليها بقانون الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، وأن هذه العلامة المسجلة تتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخه".

وكشف بيان الأهلي "أشارت وزارة التموين في ذات البيان إلى أن نادي الزمالك تقدم بطلب يوم ٥ــ٧ــ٢٠٢٠ لتسجيل شعار نادي الزمالك - نادي القرن الحقيقي لكرة القدم، وسيتم فحص هذا الطلب ومشروعيته، لكن الثابت وحسب نص بيان وزارة التموين أيضاً أنه عند تسجيل العلامات التجارية المتعلقة بالأندية الرياضية والمرتبطة بالحصول على درجات الشرف يتعين على مقدم الطلب تقديم ما يفيد حصوله عليها من الجهة المانحة قبل السير في إجراءات التسجيل".

وكشف بيان الأهلي "يعلم الجميع محلياً وقارياً أن الجهة المانحة للقب نادي القرن هي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وقد منحت هذا اللقب للنادي الأهلي بقرار رسمي قبل عشرين عاماً وتسلم النادي الجائزة في احتفالية أقامها كاف بجوهانسبرج في ٢٢ــ٥ــ٢٠٠١، وهو ثابت في سجلات كاف والأهلي".

وتابع "ترتب على ذلك حق الأهلي الكامل في تسجيل علامة نادي القرن بإدارة العلامات التجارية وفي المنظمة العالمية للمكية الفكرية «WIPO»، لتصبح هذه العلامة بعد بتسجيلها رسميًا مملوكة حصرياً للنادي الأهلي دون غيره والاعتداء عليها يمثل جريمة يعاقب عليها القانون".

وفي ختام مذكرة الأهلي "يؤكد النادي على ثقته في قيام وزير الشباب والرياضة بمسئولياته للحفاظ على الحقوق الأدبية والتسويقية للجميع، ودرءًا لأي فتنة بين الجماهير، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعدي العلني لمسئولي الزمالك على العلامة التجارية للنادي الأهلي. وإزالة لافتات (نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي) والتي قام مسئولوه بتعليقها في محيط ناديهم وأعلي مبانيه وكذلك إزالة هذه العلامة من الموقع الرسمي للزمالك ومن بطاقات أعضاء الجمعية العمومية لناديهم".

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