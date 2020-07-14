الأهلي يطلب من وزير الرياضة إزالة لافتات نادي القرن من الزمالك استنادا لبيان "العلامة التجارية"
الثلاثاء، 14 يوليه 2020 - 16:43
تقدم النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بمذكرة رسمية اليوم الثلاثاء إلى أشرف صبحي وزير الرياضة من أجل إزالة لافتات "نادي القرن الحقيقي" من محيط الزمالك.
واستند الأهلي في طلبه بالبيان الذي صدر عن وزارة التموين والتجاردة الداخلية السبت الماضي والذي تداولته وسائل الإعلام.
وأوضح بيان الأهلي "نسف بيان وزارة التموين والتجارة الداخلية أي لغط كان يحاول البعض أن يخلقه حول العلامة التجارية (نادي القرن) وأكد البيان على الحقيقة الراسخة والتي لا تقبل التزييف أو التغيير بأن تلك العلامة مملوكة حصريا للأهلي".
وتابع "تم تسجيلها عام ٢٠٠٧ بعد استيفاء كل الإجراءات المنصوص عليها بقانون الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، وأن هذه العلامة المسجلة تتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخه".
وكشف بيان الأهلي "أشارت وزارة التموين في ذات البيان إلى أن نادي الزمالك تقدم بطلب يوم ٥ــ٧ــ٢٠٢٠ لتسجيل شعار نادي الزمالك - نادي القرن الحقيقي لكرة القدم، وسيتم فحص هذا الطلب ومشروعيته، لكن الثابت وحسب نص بيان وزارة التموين أيضاً أنه عند تسجيل العلامات التجارية المتعلقة بالأندية الرياضية والمرتبطة بالحصول على درجات الشرف يتعين على مقدم الطلب تقديم ما يفيد حصوله عليها من الجهة المانحة قبل السير في إجراءات التسجيل".
وكشف بيان الأهلي "يعلم الجميع محلياً وقارياً أن الجهة المانحة للقب نادي القرن هي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وقد منحت هذا اللقب للنادي الأهلي بقرار رسمي قبل عشرين عاماً وتسلم النادي الجائزة في احتفالية أقامها كاف بجوهانسبرج في ٢٢ــ٥ــ٢٠٠١، وهو ثابت في سجلات كاف والأهلي".
وتابع "ترتب على ذلك حق الأهلي الكامل في تسجيل علامة نادي القرن بإدارة العلامات التجارية وفي المنظمة العالمية للمكية الفكرية «WIPO»، لتصبح هذه العلامة بعد بتسجيلها رسميًا مملوكة حصرياً للنادي الأهلي دون غيره والاعتداء عليها يمثل جريمة يعاقب عليها القانون".
وفي ختام مذكرة الأهلي "يؤكد النادي على ثقته في قيام وزير الشباب والرياضة بمسئولياته للحفاظ على الحقوق الأدبية والتسويقية للجميع، ودرءًا لأي فتنة بين الجماهير، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعدي العلني لمسئولي الزمالك على العلامة التجارية للنادي الأهلي. وإزالة لافتات (نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي) والتي قام مسئولوه بتعليقها في محيط ناديهم وأعلي مبانيه وكذلك إزالة هذه العلامة من الموقع الرسمي للزمالك ومن بطاقات أعضاء الجمعية العمومية لناديهم".
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