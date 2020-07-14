ريال مدريد يطلب من جمهوره عدم التوجه لميدان ثيبيليس حال الفوز بالدوري

أصدر ريال مدريد بيانا رسميا يطالب فيه جمهوره بعدم التوجه لميدان ثيبيليس الشهير بكونه منزلا لاحتفالات العملاق الأبيض، في حال حسم الدوري.

وقال بيان ريال مدريد: "نحن نعلم بصعوبة الوضع الحالي، وما يبذله المجتمع لمحاربة وباء كورونا. كرة القدم تساهم في ذلك ونتاج تلك المجهودات صار استكمال الليجا ممكنا".

وأضاف البيان "قبل جولتين من نهاية البطولة، ريال مدريد وبرشلونة لديهما الفرصة ليصبحا أبطال. في حال تتويجنا لن يذهب الفريق إلى الأماكن المعتادة للاحتفال وأهمها ميدان ثيبيليس، ونطلب من جمهورنا أيضا عدم التوجه إلى هناك. علينا أن نتحلى بالمسؤولية وتقليل فرص العدوى".

وأردف "ريال مدريد يود شكر جمهوره، كل ما فعله اللاعبون والمدرب وطاقمه والنادي لجعل فرصة تحقيق اللقب ممكنة، كان من أجل أن يتم تشارك هذا الأمر مع الجمهور. لكن الوضع الحالي يتطلب مننا اتخاذ كل الإجراءات المتاحة للحماية".

وأتم بيان ريال مدريد "لا نريد أن يكون انتصارنا – إذا حدث – خطوة للخلف في محاربة الوباء".

إسبانيا ثامن أكثر دولة متضررة من الوباء بـ303 ألف إصابة، منهم 666 حالة اليوم الثلاثاء.

ريال مدريد بات يكفيه الانتصار على فياريال في ملعب ألفريدو دي ستيفانو الخميس المقبل، ليتوج رسميا بطلا للدوري الإسباني.

بل يكفي ريال مدريد كذلك التعادل أمام فياريال، ثم التعادل أمام ليجانيس في الجولة الأخيرة، لحسم اللقب دون النظر إلى نتائج برشلونة بطل الموسمين الماضيين.

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