رأس جيرو تُنقذ تشيلسي من فخ نورويتش.. 3 نقاط هامة نحو التأهل لدوري الأبطال

أنقذت رأسية أوليفييه جيرو فريقه تشيلسي من فخ نورويتش سيتي وقادت فريق المدرب فرانك لامبارد لاقتناص ثلاث نقاط ثمينة في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وفاز تشيلسي على نورويتش اليوم الثلاثاء في ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

هدف جيرو الوحيد في اللقاء جاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول.

ذلك الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 63 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق أربع نقاط كاملة عن ملاحقيه ليستر سيتي ومانشستر يونايتد.

فيما تجمد رصيد نورويتش والذي هبط بالفعل للدرجة الأولى ويحتل المركز الـ20 والأخير عند 21 نقطة.

جاءت المباراة من سيناريو واحد بضغط هجومي من تشيلسي وتكتل دفاعي من نورويتش سيتي.

أولى الفرص الخطيرة جاءت في الدقيقة 21 بعدما انفرد جيرو بالمرمى لكنه سدد الكرة خارج الملعب.

تلاه تسديدة قوية من بوليسيتش مرت بجوار المرمى، قبل أن يسدد اللاعب الأمريكي في مرة أخرى لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

واصل تشيلسي ضغطه وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول أرسل ماركوس ألونسو عرضية من الناحية اليسرى حولها جيرو برأسه في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

حاول تشيلسي قتل المباراة مبكرا في الشوط الثاني ومرت رأسية روديجير إلى خارج الملعب.

وحول جيرو عرضية أزبليكويتا برأسه لكن لم تسديدته ذهبت بعيدة عن المرمى.

وأطلق بوليسيتش تسديدة قوية تصدى لها حارس مرمى نورويتش تيم كرول.

وكاد جيرو يسجل هدفا ثانيا بعد عرضية من ويليان لكن تسديدته ذهبت لخارج الملعب.

لم تشهد المباراة أي فرص خطيرة في النهاية ليقتنص تشيلسي فوزا هاما في سباق تأهله لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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