الاتحاد التونسي: لم نخطر كاف برغبتنا في تنظيم دوري الأبطال ولكن

كشف هشام بن عمران عضو الاتحاد التونسي لكرة القدم أن الكيان الحاكم للكرة التونسية لم يخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برغبته في تنظيم ما تبقى من دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح بن عمران في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على أون تايم سبورتس: "الاتحاد التونسي ترشح في البداية مع الكاميرون لتنظيم النهائي، بعد اختيار الكاميرون وثم اعتذارها. حتى الآن لم نخطر الاتحاد الإفريقي بوجود رغبة في التنظيم".

وأردف "يجب أن نعقد اجتماعا برئاسة رئيس الاتحاد وديع الجريء لنحدد الموقف النهائي والتشاور مع الجهات المختصة بالوضع الوبائي".

وأكمل "نرى أن المنطقي أن يؤول التنظيم إلى تونس، وفرصنا كبيرة في ذلك بعد اعتذار الكاميرون".

وفي وقت سابق، أعلن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المديرة لاتحاد الكرة أنهم تقدموا رسميا بطلب استضافة ما تبقى من مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وقال فضل لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورتس: "تقدمنا لاستضافة ما تبقى من دوري أبطال إفريقيا. حصلنا على موافقة الدولة وأرسلنا الخطاب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)".

وأوضح فضل "ما أعلمه، أن مصر فقط هي من تقدمت بشكل رسمي لهذا الأمر. جمعني اتصال بسهيل العريفي مدير إدارة الفعاليات في مجلس أبو ظبي وقال لي إنهم لم يتقدموا لاستضافة المباريات".

وشدد فضل "تواصلت مع عبد المنعم باه السكرتير العام لـ كاف، وقلت له إنه لو لم تتأجل كأس أمم إفريقيا المقبلة، كانت مصر جاهزة لاستقبالها حال كانت ستقام في موعدها".

وأكد "نفعل ذلك لمساعدة الأهلي والزمالك. المغرب سيستضيف الكونفدرالية وهو له فريقين ضمنها أيضا. لدينا البنية التحتية والجاهزية".

وأتم فضل بشكر هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو اللجنة التنفيذية في كاف على دوره في هذا الملف.

وأعلنت الكاميرون رسميا الإثنين أنها لن تستضيف ما تبقى من البطولة. (طالع التفاصيل)

وكان كاف قد حدد شهر سبتمبر لإقامة المتبقي من مباريات دوري أبطال إفريقيا وبطولة الكونفدرالية، في وقت تناولت فيه تقارير صحفية احتمالية استضافة الإمارات للحدث.

وكشف أشرف صبحي وزير الرياضة المصري عن استعداد مصر لاستضافة الحدث لكن بعض التفاصيل الصغيرة سيتم التأكد منها قبل مخاطبة كاف.

وتأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، إذ يلاقي الأهلي فريق الوداد المغربي، بينما الزمالك يلعب ضد الرجاء المغربي.

ومن المقرر أن تصدر لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي قرارها النهائي بشأن البلد المستضيف لمباريات دوري الأبطال خلال الأيام المقبلة.

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