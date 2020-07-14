وزير الرياضة التونسي: سندرس فتح المجال الجوي لحضور الجماهير حال استضافة مباريات دوري الأبطال

تحدث أحمد قعلول وزير الشباب والرياضة التونسي عن إمكانية استضافة البلاد للمرحلة المتبقية من دوري أبطال إفريقيا.

الكاميرون انسحبت من تنظيم المباريات المتبقية من المسابقة بعد رفض الحكومة استضافة البطولة وفتحت الباب لمصر وتونس والمغرب لاستضافة مباريات نصف نهائي ونهائي المسابقة الأكبر في القارة على مستوى الأندية.

وقال قعلول: "قدمنا طلبا في وقت سابق مع الكاميرون، والاتحاد الإفريقي وافق على ملف الكاميرون".

وتابع عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الآن بعد اعتذار الكاميرون، كاف لم يراسل الاتحاد التونسي من أجل استضافة البطولة".

وأكمل "عبرنا عن قدرتنا على استضافة البطولة إذا تم توجيه الدعوة".

وأتم "إذا عُرض على تونس استضافة البطولة سندرس إمكانية فتح المجال الجوي لعدد محدود من الجماهير، وسيكون هناك بروتوكول طبي للحفاظ على صحة الضيوف والمواطنين التونسيين".

أحمد قعلول وزير الرياضة التونسي: إذا عرض علينا الاتحاد الافريقي استضافة باقي مباريات دوري أبطال أفريقيا سندرس فتح الخطوط الجوية لعدد محدود من الجماهير #ONTime_Sports#جمهور_التالتة pic.twitter.com/M20Y63kEEi — OnTime Sports (@ONsportEg) July 14, 2020

وأعلنت الكاميرون رسميا اليوم الإثنين أنها لن تستضيف ما تبقى من البطولة. (طالع التفاصيل)

وكان كاف قد حدد شهر سبتمبر لإقامة المتبقي من مباريات دوري أبطال إفريقيا وبطولة الكونفدرالية، في وقت تناولت فيه تقارير صحفية احتمالية استضافة الإمارات للحدث.

وكشف أشرف صبحي وزير الرياضة المصري عن استعداد مصر لاستضافة الحدث لكن بعض التفاصيل الصغيرة سيتم التأكد منها قبل مخاطبة كاف.

وأشارت تقارير صحفية الفترة الماضية عن احتمالية إقامة ما تبقى من دوري أبطال إفريقيا خارج القارة وبالتحديد في أبو ظبي.

وتأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، إذ يلاقي الأهلي فريق الوداد المغربي، بينما الزمالك يلعب ضد الرجاء المغربي.

ومن المقرر أن تصدر لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي قرارها النهائي بشأن البلد المستضيف لمباريات دوري الأبطال خلال الأيام المقبلة.

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