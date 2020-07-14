رسميا - هيئة المنافسة في السعودية تعلن إلغاء تراخيص بي إن سبورتس وغرامة مالية كبيرة

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية العقوبات التي وقعتها على قنوات "بي إن سبورتس" ومن ضمنها توقيع غرامة مالية وإلغاء تراخيص الشركة.

وجاء نص البيان الرسمي: "بعد إجراء التحريات والتحقيقات حيال الشكاوى المرفوعة ضد قنوات بي إن سبورتس، فقد تبين إساءة استغلالها لوضعها المهيمن متمثلا ذلك بعدة ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا 2016".

وأضاف البيان: "وحدث ذلك من خلال إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية، وإجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقاتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى وذلك كشرط لمشاهدة بطولة يورو، رغم أن مدة اشتراكهم كانت سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة".

وواصل "قيام المجموعة بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك".

وأكمل "وهو ما يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وبناء عليه اتخذ مجلس إدارة الهيئة التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها المجموعة مع احتساب الغرامة اليومية المقررة في نظام المنافسة بحدها الأعلى، حرصا على سرعة إزالة الضرر عن المستفيدين من خدماتها في المملكة".

وأردف "إلا أن قنوات بي إن سبورتس لم تقم بتنفيذ بنود قرار التدابير في حين لجأت إلى الطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية في الرياض، وقد خلص حكم القضاء الإداري إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة من الشركة ضد الهيئة".

وتابع "وخرقت المجموعة قانون فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع والشراء، كما خرقت قانون يحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلال الهيمنة للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها".

ووقعت الهيئة العقوبات التالية:

غرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال سعودي

إلغاء ترخيص الشركة المدعي عليها في المملكة العربية السعودية نهائيا

إلزام المدعي عليها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة.

نشر القرار على نفقتها

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