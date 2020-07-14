عبد الحفيظ يعلن موعد المسحة الطبية الرابعة في الأهلي

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي خضوع اللاعبين والجهاز الطبي والفني والإداري للمسحة الطبية الرابعة للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" يوم الأربعاء.

وصرح عبد الحفيظ للموقع الرسمي للنادي قائلا: "لاعبو الفريق الأول لكرة القدم والأجهزة الفنية والطبية والإدارية بالفريق سيخضعون للمسحة الطبية الرابعة صباح الأربعاء، للاطمئنان على سلامة الجميع".

وأضاف "النادي يحرص على تطبيق إجراءات وقائية مشددة خلال التدريبات اليومية للفريق الأول لكرة القدم، من ضمنها قياس درجة حرارة اللاعبين، وتعقيم الملعب وأدوات التدريبات".

وكان الأهلي قد أجرى 3 مسحات طبية في وقت سابق جاءت نتيجتها جميعا سلبية.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة تعليمات إرشادية في وقت سابق من أجل استئناف النشاط الرياضي مرة أخرى بعد توقفه لعدة أشهر جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن اتحاد الكرة المصري في وقت سابق، استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل.

اقرأ أيضا:

ريال مدريد يُسقِط غرناطة

يونايتد يتعثر أخيرا

تصريح مثير من أحمد مجاهد

موقف الاتحاد التونسي من استضافة دوري الأبطال

رد فعل مفاجئ من الاتحاد الإماراتي بشأن أنباء استضافة دوري أبطال إفريقيا