المحمدي: تريزيجيه سيلعب دورا كبيرا في حالة بقاء أستون فيلا بالدوري

يعتقد أحمد المحمدي مدافع أستون فيلا أن زميله محمود حسن "تريزيجيه" سيلعب دورا كبيرا في حالة بقاء فريقهما بالدوري الإنجليزي.

أحمد المحمدي النادي : أستون فيلا أستون فيلا

أستون فيلا انتصر على كريستال بالاس يوم الأحد بهدفي تريزيجيه، وواصل صراع البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المحمدي في تصريحات أبرزتها جريدة إكسبرس أند ستار: "لقد كان تريزيجيه يعمل بجد في المباراتين الأخيرتين لكنه لم يسجل".

وأضاف "أمام كريستال بالاس حالفه بعض الحظ وأتمنى له التوفيق في المباريات القليلة القادمة".

وتابع قائد منتخب مصر "تريزيجيه سيلعب دورا كبيرا في حالة بقاء أستون فيلا بالدوري".

وأكمل "الأهداف دائما تبني الثقة، وهذا سيمنحه الثقة للعمل الجاد في التدريب واللعب بمزيد من الحرية".

وأتم المحمدي "أتمنى أن يسجل تريزيجيه في المباريات الـ3 القادمة 4 أو 5 أهداف أخرى".

سجل تريزيجيه حتى الآن 5 أهداف في 31 مباراة في الدوري الإنجليزي.

تريزيجيه بدأ اللقاء أساسيا للمرة الثالثة على التوالي، والأهم له هذا الموسم بكل تأكيد. هدفان ربما قد يساهما بشكل كبير في بقاء فيلا بالدوري الممتاز.

وبعد هدف ملغي لمامادو ساخو مدافع بالاس في شباك أصحاب الأرض، حيث أظهرت تقنية حكم الفيديو وجود خطأ قبل الهدف المسجل في الدقيقة 7، سجل تريزيجيه هدف تقدم فريقه في الدقيقة 45 من الشوط الأول عندما تابع كرة عرضية من ركلة حرة ليضعها بباطن القدم في الشباك.

وبعد ذلك، في الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 69، استغل تريزيجيه ارتباك دفاع بالاس بعد ضغط كونور هوريهان، لينفرد ويضع هدفه الثاني في اللقاء، ليصبح لديه 5 أهداف في موسمه الأول في الدوري الإنجليزي.

تألق تريزيجيه دفع أحد مشجعي أستون فيلا المشهورين على تويتر بتسميته برجل الإغاثة، الذي يظهر في أوقات الضغط الشديد مثلما فعل ضد ليستر في نصف نهائي كأس الرابطة عندما سجل هدفا في الرمق الأخير بعث بفريقه لنهائي البطولة.

تريزيجيه صار رابع مصري يسجل هدفين في مواجهة واحدة في الدوري الإنجليزي. أحمد حسام "ميدو" كان الأول حينما سجل مرتين في أول مشاركة له مع توتنام ضد بورتسموث في فبراير 2005.

عمرو زكي أيضا سجل مرتين في شباك هال سيتي، وليفربول، في موسمه مع ويجان.

الثالث بالتأكيد هو محمد صلاح هداف ليفربول لـ3 مواسم متتالية.

ولكن ربما أكثر ما سيهم تريزيجيه، هو منح فريقه نقاط المباراة التي ستصل به للنقطة 30 في المركز الـ18، على بعد 4 نقاط من واتفورد صاحب المركز الـ17 – مركز النجاة – قبل 3 جولات من النهاية.

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