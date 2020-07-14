ديانج: الأهلي لا يقل عن أندية أوروبا وحلمت بارتداء قميصه منذ الصغر

الثلاثاء، 14 يوليه 2020 - 11:58

كتب : حسام نور الدين

أليو ديانج يحتفل بهدف الأهلي القاتل في بيراميدز

أعرب أليو ديانج لاعب وسط الأهلي عن سعادته باللعب والمشاركة مع فريق بحجم وقيمة الأهلي والذي يراه لا يقل عن أندية أوروبا.

أليو ديانج

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال ديانج في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "كل شيء داخل الأهلي يسير وفق أسس ومعايير احترافية، والجميع يعرف دوره جيدا ولهذا من الطبيعي أن يحتل النادي هذه المكانة المحلية والقارية".

وتابع "يحظى الأهلي بشعبية جارفة داخل وخارج القارة وهو ما يسعدني على المستوى الشخصي، ويجعلني أشعر بالفخر بارتدائي القميص الأحمر".

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وشدد لاعب الوسط المالي "شعبية الأهلي وبطولاته على كل المستويات تجعله دائما هدفا لمعظم لاعبي القارة، وشرف كبير بالنسبة لي ارتداء قميص الفريق".

وأوضح "فذلك كان أحد أحلامي التي تمنيت تحقيقها منذ الصغر، ولو عاد بي الزمن مرة أخرى سأختار اللعب للأهلي في حالة المقارنة مع أي عروض أخرى".

وكشف ديانج "منذ الصغر ونحن نسمع عن اسم الأهلي في إفريقيا، وعندما تذكر الألقاب يذكر اسمه، لذلك عندما تتاح لي الفرصة للدفاع عن ألوان النادي فهذا فخر وشرف كبير، لأنني ارتدي قميص النادي صاحب الشعبية الكبيرة".

وبالحديث عن زملائه في الفريق قال: "نحن أسرة واحدة وأنا سعيد جدا بوجودي داخل الأهلي وأشعر دائما أنني وسط عائلتي، فالجميع يعاملني بشكل جيد وأنا سعيد ولا أشعر بالغربة خاصة عند التعامل مع الجماهير في الشارع".

وعن دوري أبطال إفريقيا قال ديانج: "التتويج بلقب النسخة الحالية من دوري الأبطال حلم كبير لإسعاد الجماهير، وأنا أحد هؤلاء الذين يحلمون ويرغبون بقوة في تحقيق ذلك، ليقترن اسم الجيل الحالي مع أساطير النادي الذين سبق لهم تحقيق ذلك".

وأوضح "ندرك تماما مدى قيمة وأهمية التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، وشخصيا انتظر ذلك اللقب لتحقيق حلم المشاركة في كأس العالم للأندية".

وتابع "اعتز بالتدريب تحت قيادة ريني فايلر، وأسعى لتعلم الكثير من الخبرات والقدرات الفنية منه".

وأضاف "الجميع يعيش في حالة تركيز شديدة ولدينا رغبة قوية في تقديم نفس المستوى الذي ظهرنا به قبل التوقف بسبب كورونا".

وبالحديث عن محمود الخطيب رئيس النادي قال ديانج: "أمر يسعدنا جميعا كلاعبين ومصدر فخر أن يكون رئيس النادي واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم في إفريقيا وأحد أساطير القارة".

وتابع "الخطيب مثل أعلى بالنسبة إلينا جميعا ونسعى إلى الوصول لما حققه، وهذا ليس شعوري فقط ولكن شعور الجميع في الفريق".

وأخيرا تحدث ديانج عن جماهير الأهلي قائلا: "فخور بمساندتهم للفريق بشكل عام ولي بشكل خاص، وأعدهم بالقتال من أجل الفوز بالبطولات".

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