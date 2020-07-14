تقرير: إنتر يتفق مع برشلونة "70 مليون يورو + فيربو مقابل لاوتارو"

الثلاثاء، 14 يوليه 2020 - 13:19

كتب : محرر في الجول

لاوتارو - إنتر ميلان

وافق إنتر ميلان على دخول جونيور فيربو الظهير الأيسر لبرشلونة ضمن صفقة انتقال مهاجمه لاوتارو مارتينيز إلى النادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن إنتر وافق على انتقال لاوتارو إلى برشلونة مقابل الحصول على 70 مليون يورو بالإضافة إلى ضم فيربو صاحب الـ23 عاما.

وقدر برشلونة سعر فيربو بـ41 مليون يورو، ليصل إجمالي ما يدفعه لإنتر إلى 111 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد لاوتارو.

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ورغم رفض مسؤولي إنتر في بداية المفاوضات، إلا أنهم أعادوا دراسة الأمر وتراجعوا عن موقفهم بالنظر إلى صغر سن فيربو وظهوره على المستوى الدولي بفوزه بيورو تحت 21 سنة مع منتخب إسبانيا، بالإضافة إلى مناسبته لطريقة لعب أنطوينو كونتي.

وكان فيربو انضم لبرشلونة الصيف الماضي من ريال بيتيس مقابل 18 مليون يورو، بالإضافة إلى 12 مليون يورو كمتغيرات في قيمة العقد.

وشارك فيربو مع برشلونة في 21 مباراة وسجل هدفا وصنع اثنين.

ويسعى برشلونة لضم لاوتارو من إنتر، لكنه اصطدم بإصرار النيراتزوري على الحصول على 111 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم الأرجنتيني.

ومع ظروف جائحة كورونا وتأثر الوضع الاقتصادي للأندية، بات إنتر أكثر مرونة في مطالبه وذكرت تقارير صحفية موافقته على تقليل المقابل بشرط الحصول على لاعب آخر في صفقة تبادلية مع برشلونة يحصل بموجبها على لاعب يرغب في ضمه بجانب مبلغ مالي.

وشارك لاوتارو مارتينيز هذا الموسم في 38 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 17 هدفا وصنع 5.

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