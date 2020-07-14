أمير مرتضى يختار تشكيل الزمالك التاريخي.. ساسي يزين كوكبة من النجوم

الثلاثاء، 14 يوليه 2020 - 02:09

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - الزمالك

اختار أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في نادي الزمالك التشكيل التاريخي للقلعة البيضاء.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وخلال استضافته بقناة النهار اختار أمير مرتضى كوكبة من نجوم الزمالك السابقين والحاليين للتشكيل الأفضل في تاريخ القلعة البيضاء.

ووضع أمير مرتضى النجم التونسي فرجاني ساسي ضمن التشكيل التاريخي للأبيض.

أخبار متعلقة
أمير مرتضى: تصريحاتي عن منافسة بيراميدز على الدوري لم تكن كاملة.. وخرجت فائزا من مناوشات عبد الحفيظ أمير مرتضى: كان يجب على الزمالك التحرك قبل 20 سنة للحصول على لقب نادي القرن أحمد مرتضى: الأهلي ليس خصمنا في أزمة لقب نادي القرن مرتضى: لم أكن أنتوي الترشح لـ انتخابات الزمالك المقبلة ولكن

وجاء تشكيل الزمالك التاريخي من اختيار أمير مرتضى منصور كالآتي:

المرمى: جنش.

الدفاع: عمر جابر – إبراهيم يوسف – محمود علاء - محمد عبد الشافي.

الوسط: إسماعيل يوسف – فرجاني ساسي – حازم إمام.

الهجوم: شيكابالا – عمرو زكي – كوارشي.

اقرأ أيضا:

ريال مدريد يُسقِط غرناطة

يونايتد يتعثر أخيرا

تصريح مثير من أحمد مجاهد

موقف الاتحاد التونسي من استضافة دوري الأبطال

رد فعل مفاجئ من الاتحاد الإماراتي بشأن أنباء استضافة دوري أبطال إفريقيا

الزمالك أمير مرتضى الدوري المصري فرجاني ساسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
أمير مرتضى يختار تشكيل الزمالك التاريخي.. ساسي يزين كوكبة من النجوم 57 دقيقة | الدوري المصري
أحمد مرتضى يختار تشكيل الزمالك التاريخي.. ثنائي الجيل الحالي مع العميد في الهجوم ساعة | الدوري المصري
أمير مرتضى: تصريحاتي عن منافسة بيراميدز على الدوري لم تكن كاملة.. وخرجت فائزا من مناوشات عبد الحفيظ ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة: تم الأمر.. حصلنا على موافقة الدولة وتقدمنا لاستضافة دوري أبطال إفريقيا ساعة | إفريقيا
مؤتمر زيدان: صرخت فرحا بالانتصار.. ولم نفز بالدوري بعد ساعة | أوروبا
الزمالك: لم نحصل على توقيع دونجا حتى الآن ساعة | الدوري المصري
أمير مرتضى: كان يجب على الزمالك التحرك قبل 20 سنة للحصول على لقب نادي القرن ساعة | الدوري المصري
فضل: اللجنة الخماسية تريد الرحيل.. والأولمبية أبلغتنا بصعوبة إجراء الانتخابات قبل إنهاء المسابقات ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 2 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 3 الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري" 4 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي
قد ينال إعجابك