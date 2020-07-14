أمير مرتضى يختار تشكيل الزمالك التاريخي.. ساسي يزين كوكبة من النجوم

اختار أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في نادي الزمالك التشكيل التاريخي للقلعة البيضاء.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وخلال استضافته بقناة النهار اختار أمير مرتضى كوكبة من نجوم الزمالك السابقين والحاليين للتشكيل الأفضل في تاريخ القلعة البيضاء.

ووضع أمير مرتضى النجم التونسي فرجاني ساسي ضمن التشكيل التاريخي للأبيض.

وجاء تشكيل الزمالك التاريخي من اختيار أمير مرتضى منصور كالآتي:

المرمى: جنش.

الدفاع: عمر جابر – إبراهيم يوسف – محمود علاء - محمد عبد الشافي.

الوسط: إسماعيل يوسف – فرجاني ساسي – حازم إمام.

الهجوم: شيكابالا – عمرو زكي – كوارشي.

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