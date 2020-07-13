الاتحاد التونسي: نرى أن لنا أولوية استضافة دوري أبطال إفريقيا.. نحن جاهزون

يرى أمين موقو عضو مجلس إدارة الاتحاد التونسي لكرة القدم أن بلاده لها الأولوية في استضافة ما تبقى من دوري أبطال إفريقيا.

وقال موقو لبرنامج جمهور التالتة على أون تايم سبورتس 2 "نرى أن لنا الأولوية لأننا كنا مرشحين مع الاتحاد الكاميروني لاستضافة البطولة بصفة أولية، وتم اختيار الكاميرون، نرى أن بعد اعتذارهم أن الأولوية يجب أن تكون لنا".

وأضاف "كاف لم يراسلنا بشأن الأمر حتى الآن، نحن جاهزون للاستضافة بكل تأكيد. مجالنا الجوي مفتوح لكن بالتأكيد يجب أن نعود للدولة التونسية في هذا القرار".

وكشف "حضور الجماهير؟ الأمر سابق لأوانه فدوري الأبطال سيكون في سبتمبر. الدوري التونسي يعود في 15 أغسطس دون جماهير أو بعدد محدود للغاية".

وأعلنت الكاميرون رسميا اليوم الإثنين أنها لن تستضيف ما تبقى من البطولة. (طالع التفاصيل)

وكان كاف قد حدد شهر سبتمبر لإقامة المتبقي من مباريات دوري أبطال إفريقيا وبطولة الكونفدرالية، في وقت تناولت فيه تقارير صحفية احتمالية استضافة الإمارات للحدث.

وكشف أشرف صبحي وزير الرياضة المصري عن استعداد مصر لاستضافة الحدث لكن بعض التفاصيل الصغيرة سيتم التأكد منها قبل مخاطبة كاف.

وأشارت تقارير صحفية الفترة الماضية عن احتمالية إقامة ما تبقى من دوري أبطال إفريقيا خارج القارة وبالتحديد في أبو ظبي.

وتأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، إذ يلاقي الأهلي فريق الوداد المغربي، بينما الزمالك يلعب ضد الرجاء المغربي.

ومن المقرر أن تصدر لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي قرارها النهائي بشأن البلد المستضيف لمباريات دوري الأبطال خلال الأيام المقبلة.

اقرأ أيضا

"بسبب التجاوزات الفجة".. الأهلي يشكو مرتضى منصور وقناة الزمالك

الأهلي لـ وزير الرياضة: شبابنا في خطر.. والقانون غاب بسبب الحصانة

6 ناشئين ينضمون لمعسكر الزمالك

موعد عودة لاعب الأهلي من تونس

وزير الرياضة: نرحب باستضافة دوري الأبطال وتواصلنا مع أبو ريدة