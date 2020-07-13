قائد أستون فيلا يتحدث عن ثنائية تريزيجيه

تحدث جاك جيريليش قائد أستون فيلا عن الثنائية التي سجلها محمود حسن "تريزيجيه" في شباك كريستال بالاس.

جاك جريليش النادي : أستون فيلا تريزيجيه النادي : أستون فيلا أستون فيلا

وقال جيريليش عن ثنائية تريزيجيه "كنا بحاجة إلى أحد مهاجمينا من أجل التسجيل".

أستون فيلا انتصر على كريستال بالاس بهدفي تريزيجيه، وواصل صراع البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأردف "منذ عودتنا من فترة التوقف سجلنا هدفين فقط في 6 مباريات وكلاهما كان من المدافعين".

سجل أحمد المحمدي وكورتني هاوس الهدفين.

وأكمل "لقد حان الوقت لظهور أحد مهاجمينا ضمن هدافي المباراة".

وأضاف جيريليش "لم نكن نرضى بأقل من الفوز، الجميع كان يعلم مدى أهمية هذه المباراة بالنسبة لنا".

وأتم "أعتقد بأننا كنا رائعين أمام كريستال بالاس، كنا نعرف مدى صعوبة تلك المباراة".

تريزيجيه بدأ اللقاء أساسيا للمرة الثالثة على التوالي، وسجل ظهوره الـ31 في الدوري الإنجليزي، والأهم له هذا الموسم بكل تأكيد. هدفان ربما قد يساهما بشكل كبير في بقاء فيلا بالدوري الممتاز.

وبعد هدف ملغي لمامادو ساخو مدافع بالاس في شباك أصحاب الأرض، حيث أظهرت تقنية حكم الفيديو وجود خطأ قبل الهدف المسجل في الدقيقة 7، سجل تريزيجيه هدف تقدم فريقه في الدقيقة 45 من الشوط الأول عندما تابع كرة عرضية من ركلة حرة ليضعها بباطن القدم في الشباك.

وبعد ذلك، في الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 69، استغل تريزيجيه ارتباك دفاع بالاس بعد ضغط كونور هوريهان، لينفرد ويضع هدفه الثاني في اللقاء، ليصبح لديه 5 أهداف في موسمه الأول في الدوري الإنجليزي.

تألق تريزيجيه دفع أحد مشجعي أستون فيلا المشهورين على تويتر بتسميته برجل الإغاثة، الذي يظهر في أوقات الضغط الشديد مثلما فعل ضد ليستر في نصف نهائي كأس الرابطة عندما سجل هدفا في الرمق الأخير بعث بفريقه لنهائي البطولة.

تريزيجيه صار رابع مصري يسجل هدفين في مواجهة واحدة في الدوري الإنجليزي. أحمد حسام "ميدو" كان الأول حينما سجل مرتين في أول مشاركة له مع توتنام ضد بورتسموث في فبراير 2005.

عمرو زكي أيضا سجل مرتين في شباك هال سيتي، وليفربول، في موسمه مع ويجان.

الثالث بالتأكيد هو محمد صلاح هداف ليفربول لـ3 مواسم متتالية.

ولكن ربما أكثر ما سيهم تريزيجيه، هو منح فريقه نقاط المباراة التي ستصل به للنقطة 30 في المركز الـ18، على بعد 4 نقاط من واتفورد صاحب المركز الـ17 – مركز النجاة – قبل 3 جولات من النهاية.

اقرأ أيضا

رسميا - رفع الإيقاف عن مانشستر سيتي.. والنادي يرد

رسميا - الكاميرون تعتذر عن عدم استضافة دوري الأبطال وتوضح السبب

يويفا يرد في بيان على قرار المحكمة الرياضية بشأن عقوبة سيتي

مدرب الإسماعيلي يكشف عن مشكلتين في الاستعداد للدوري

لاعب يد الأهلي يوقع للترجي التونسي

اتحاد الكرة يخاطب الأولمبية لإقامة عمومية اللائحة