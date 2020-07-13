كارتيرون: معسكر الزمالك نموذجي وكل اللاعبين في حالة رائعة

أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بمعسكر الفريق الحالي ببرج العرب.

ودخل الزمالك في معسكر ببرج العرب من الخميس الماضي ولمدة ١٤ يوما استعدادا لمباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الرجاء المغربي.

وقال كارتيرون للموقع الرسمي للزمالك: "المعسكر جاء بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا، ويسعى الجهاز الفني لتحقيق أفضل استفادة من المعسكر لجميع اللاعبين".

وتابع "المعسكر نموذجي وأشرفت مع الجهاز الإداري على تنفيذ كل طلباتي، وهو ما تحقق".

وأضاف "تواجد جميع اللاعبين المتاحين في المعسكر أمر جيد، والكل في حالة فنية وبدنية رائعة".

وأتم "انتظر اكتمال باقي الصفوف ليكون الجميع جاهزا لعودة النشاط الفترة المقبلة".

ويلعب الزمالك ضد سموحة وديا يوم 19 يوليو الجاري خلال معسكره المقام في برج العرب في الإسكندرية.

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