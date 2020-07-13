كانوتيه: ماني وصلاح رائعان.. سأحب رؤيتهما في إسبانيا سيضيفان الكثير للدوري

الإثنين، 13 يوليه 2020 - 13:54

كتب : زكي السعيد

صلاح وماني

قال فردريك كانوتيه نجم إشبيلية السابق إنه سيحب كثيرا رؤية الثنائي ساديو ماني ومحمد صلاح نجم ليفربول في الدوري الإسباني.

ساديو ماني

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وفي إجابة على سؤال FilGoal.com، صرح النجم المالي فريدريك كانوتيه خلال مؤتمر سفراء La Liga عبر منصة Microsoft Teams: "ماني وصلاح لاعبان رائعان، وأعتقد أن الفريقين الوحيدين في إسبانيا اللذين يمكن أن ينتقلا إليهما هما ريال مدريد وبرشلونة".

وأضاف "سأحب أن أراهما في الدوري الإسباني حتى لو لم يكن في فريقي (إشبيلية)، لا أدري إن كان هذا سيحدث، لكنهما لاعبان مذهلان وسيضيفان الكثير للدوري الإسباني".

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كانوتيه لعب لإشبيلية 7 سنوات أصبح خلالها الهداف التاريخي للفريق بتسجيله 131 هدفا خلال 284 مباراة، وساهم في فوز الفريق بلقبي كأس ملك إسبانيا ولقبي دوري أوروبي ولقب سوبر أوروبي وكأس سوبر محلية.

صلاح سجل هذا الموسم 19 هدفا وصنع 9 في الدوري الإنجليزي الممتاز في حين أن ماني سجل 16 وصنع 9.

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