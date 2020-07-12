الأهلي يخاطب رئيس مجلس الوزراء ويطلب محاسبة رئيس الزمالك الأحد، 12 يوليه 2020 - 18:00 كتب : حسام نور الدين محمود الخطيب الأهلي الزمالك نرشح لكم أخر الأخبار ماذا يحتاج تريزيجيه والمحمدي للبقاء.. أستون فيلا يترقب معجزة 6 دقيقة | المحترفون الأهلي يخاطب رئيس مجلس الوزراء ويطلب محاسبة رئيس الزمالك 14 دقيقة | الدوري المصري مباشر دربي شمال لندن - توتنام (1) - (1) أرسنال.. ديفيد لويز لا يرحم المدفعجية 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي تريزيجيه "رجل الإغاثة" يمنح فريقه لحظة الموسم ويهزم بالاس بهدفين 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي قائمة ريال مدريد – عودة راموس وكارباخال.. وتواصل غياب جيمس أمام غرناطة 53 دقيقة | أوروبا ليلة تريزيجيه.. هدفان يمنحان أستون فيلا بصيص أمل للنجاة وتاريخ جديد للمصريين ساعة | الدوري الإنجليزي فابينيو: سنبذل قصارى جهدنا للوصول للـ100 نقطة ساعة | الدوري الإنجليزي الملعب التونسي لـ في الجول: طلبنا ضم لاعب إنبي ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مباشر دربي شمال لندن - توتنام (1) - (1) أرسنال.. ديفيد لويز لا يرحم المدفعجية الأهلي يخاطب رئيس مجلس الوزراء ويطلب محاسبة رئيس الزمالك تريزيجيه "رجل الإغاثة" يمنح فريقه لحظة الموسم ويهزم بالاس بهدفين الخطيب يطالب برفع الحصانة عن مرتضى في خطاب لرئيس مجلس النواب ليلة تريزيجيه.. هدفان يمنحان أستون فيلا بصيص أمل للنجاة وتاريخ جديد للمصريين الأكثر مشاهدة 1 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 2 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي 3 صلاح لا يتوقف عن تحطيم الأرقام.. ويصبح أسرع من يساهم بـ 100 هدف مع ليفربول 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوات الرد على إعلان الزمالك تسجيل شعار "نادي القرن الحقيقي" أمس اليوم غدا الدوري الإنجليزي 1 ليفربول 1 بيرنلي انتهت الدوري الإنجليزي 0 برايتون 5 مانشستر سيتي انتهت الدوري الإنجليزي 3 شيفيلد يونايتد 0 تشيلسي انتهت الدوري الإنجليزي 0 نورويتش سيتي 4 وست هام يونايتد انتهت الدوري الإنجليزي 2 واتفورد 1 نيوكاسل يونايتد انتهت الدوري الإنجليزي 1 توتنام هوتسبر 1 أرسنال مباشر 43:10 الدوري الإنجليزي 2 أستون فيلا 0 كريستال بالاس انتهت الدوري الإنجليزي - بورنموث - ليستر سيتي لم تبدأ 20:00 الدوري الإسباني - ليجانيس - فالنسيا لم تبدأ 19:30 الدوري الإسباني 0 ليفانتي 2 أتليتك بلباو مباشر 5:25 الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد - ساوثامبتون لم تبدأ 21:00 الدوري الإسباني - غرناطة - ريال مدريد لم تبدأ 22:00 الدوري الإسباني - فياريال - ريال سوسيداد لم تبدأ 19:30 الدوري الإسباني - ديبورتيفو ألافيس - خيتافي لم تبدأ 19:30 الدوري الإيطالي - إنتر ميلان - تورينو لم تبدأ 21:45 قد ينال إعجابك