الأهلي يخاطب رئيس مجلس الوزراء ويطلب محاسبة رئيس الزمالك

الأحد، 12 يوليه 2020 - 18:00

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب

الأهلي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
ماذا يحتاج تريزيجيه والمحمدي للبقاء.. أستون فيلا يترقب معجزة 6 دقيقة | المحترفون
الأهلي يخاطب رئيس مجلس الوزراء ويطلب محاسبة رئيس الزمالك 14 دقيقة | الدوري المصري
مباشر دربي شمال لندن - توتنام (1) - (1) أرسنال.. ديفيد لويز لا يرحم المدفعجية 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تريزيجيه "رجل الإغاثة" يمنح فريقه لحظة الموسم ويهزم بالاس بهدفين 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة ريال مدريد – عودة راموس وكارباخال.. وتواصل غياب جيمس أمام غرناطة 53 دقيقة | أوروبا
ليلة تريزيجيه.. هدفان يمنحان أستون فيلا بصيص أمل للنجاة وتاريخ جديد للمصريين ساعة | الدوري الإنجليزي
فابينيو: سنبذل قصارى جهدنا للوصول للـ100 نقطة ساعة | الدوري الإنجليزي
الملعب التونسي لـ في الجول: طلبنا ضم لاعب إنبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 2 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي 3 صلاح لا يتوقف عن تحطيم الأرقام.. ويصبح أسرع من يساهم بـ 100 هدف مع ليفربول 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوات الرد على إعلان الزمالك تسجيل شعار "نادي القرن الحقيقي"
قد ينال إعجابك