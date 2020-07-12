الزمالك يحدد موعد المسحة الطبية الثالثة

حدد الزمالك موعد المسحة الطبية الثالثة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا الذي سيخضع لها فريق كرة القدم.

ويجري فريق كرة القدم بنادي الزمالك غدا الإثنين، المسحة الطبية الثالثة للاطمئنان على اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري خلال معسكر الفريق ببرج العرب.

وكان الزمالك أجرى المسحة الطبية الأولى والثانية في القاهرة قبل انطلاق معسكره المغل.

وحرص أحمد زاهر المدير الإداري بالفريق على تجهيز مكان خاص لخضوع اللاعبين للمسحة الطبية والتأكيد على تجهيز مسحات كافية لكل أفراد معسكر الزمالك.

وكان الزمالك أعلن تعافي حارسه محمد عواد من فيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية الثانية والثالثة له سلبية.

وبدأ الزمالك معسكره المغلق في برج العرب الخميس الماضي، استعدادا لاستئناف النشاط الكروي.

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