مرتضى يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الخطيب و14 شخصا بسبب "نشر فيديوهات مُفبركة"

الأحد، 12 يوليه 2020 - 18:35

كتب : إبراهيم رمضان

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

تقدم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ببلاغ للنائب العام ضد 14 شخصا من بينهم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي بسبب "نشر تسجيل صوتي مُفبرك".

وطالب مرتضى منصور في بلاغه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 14 شخصا وهم:

"أبو سنيدة، ممدوح عباس، أيمن ممدوح عباس، أحمد سليمان، مجدي العتال، هاني العتال، محمود الخطيب، أبو المعاطي زكي، عبد الناصر زيدان، أحمد سعيد، سامح سعيد عبد المعطي، لؤي دعبس، تامر عبد الحميد، إبراهيم محمد مدبولي"، وفقا لما جاء في بلاغ مرتضى.

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ويتهم مرتضى منصور الأسماء السابقة بـ "إشعال نار الفتنة في مصر، بعد بث فيديوهات مركبة ونشر أخبار كاذبة لبث الفتنة".

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