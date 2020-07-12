ماذا يحتاج تريزيجيه والمحمدي للبقاء.. أستون فيلا يترقب معجزة

حقق أستون فيلا فوزا ثمينا على كريستال بالاس بهدفي محمود حسن تريزيجيه، أبقى به على آمال البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، وإن كانت ضعيفة.

FilGoal.com يستعرض موقف أستون فيلا وما يحتاج إليه للبقاء في الدوري الإنجليزي.

الموقف الحالي

يحتل أستون فيلا المركز 18 –الذي يؤدي بصاحبه إلى القسم الثاني- برصيد 30 نقطة، بفارق 4 نقاط عن واتفورد صاحب المركز 17، ووست هام يونايتد صاحب المركز 16.

فارق أهداف أستون فيلا يبلغ -27، فيما يمتلك واتفورد فارق أهداف -21، بينما يمتلك وست هام فارق أهداف -15.

فارق الأهداف مهم للغاية لأنه يفك النزاع إذا تعادل فريقان أو أكثر في عدد النقاط، إذ لا يتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة مثلما هو الحال في الدوري الإسباني مثلا.

المباريات المتبقية

يلعب أستون فيلا أمام إيفرتون، وأرسنال، ووست هام (منافس مباشر)

بينما يلعب واتفورد أمام وست هام، ومانشستر سيتي، وأرسنال.

أما وست هام، فيلعب أمام واتفورد، ومانشستر سيتي، وأستون فيلا.

يتضح إذًا أن المنافسين، واتفورد ووست هام، يخوضان مباريات صعبة، إما أمام أطراف عملاقة، أو أمام منافسين مباشرين.

ماذا يحتاج أستون فيلا للبقاء

مبدئيا، الحد الأدنى من النقاط الذي يمكن أن يحصده أستون فيلا ويبقى في الدوري، هو 5 نقاط، وقتها سيتعادل في أفضل الأحوال مع وست هام وواتفورد (على أمل أن يتعادلا في مباراتهما ويخسرا المواجهتين الباقيتين)، ليتم اللجوء إلى فارق الأهداف الذي يجب أن يتفوق فيه أستون فيلا حتى يبقى.

فرضية ممكنة، لكنها صعبة، بالتالي دعونا نكون أكثر واقعية ونقول أن أستون فيلا يحتاج إلى 6 نقاط على الأقل ليبقى في الدوري دون أن يوضع تحت رحمة فارق الأهداف الذي لا يصب في صالحه.

سيناريو معقول يسمح ببقاء أستون فيلا

سيكون أستون فيلا مطالبا بالفوز على وست هام في المباراة الأخيرة بالطبع لأنه منافس مباشر.

كذلك سيتأمل أستون فيلا أن يخسر وست هام من واتفورد أو يتعادل معه في الجولة المقبلة، ثم يخسر أمام مانشستر سيتي في مواجهة صعبة.

ثم سيتوجب على أستون فيلا الفوز على إيفرتون أو أرسنال، وهذا السيناريو قد كافيا لبقاء أستون فيلا، إذ سيمتلك وقتها 36 نقطة، بينما يمتلك وست هام 35 نقطة في أفضل حال، ليهبط وست هام.

بورنموث قد يبعثر كل شيء

قلنا إنه "قد" يكون كافيا، لأن منافسة أستون فيلا ليست مع وست هام وواتفورد فحسب، وإنما مع بورنموث أيضا.

فريق بورنموث يحتل المركز 19 في المسابقة برصيد 28 نقطة، لكنه لم يلعب بعد مباراته هذه الجولة، وبالتالي يتبقى له 4 مباريات أمام ليستر سيتي، ومانشستر سيتي، وساوثامبتون، وإيفرتون.. لو فاز بها جميعا يرفع رصيده إلى 40 نقطة، وبالتالي يصير السيناريو السابق غير ذي منفعة، إذ يهبط حينها أستون فيلا رفقة وست هام معا.

السيناريو الأكثر أمان

بالطبع السيناريو الآمن لـ أستون فيلا هو أن يفوز بمبارياته الثلاث ويرفع رصيده إلى 39 نقطة، وقتها سيحتاج إلى تعثر بورنموث في مباراة واحدة + تعثر وست هام أو واتفورد في مباراتين.

أستون فيلا في حاجة إلى معجزة بتوصيف أكثر دقة!

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