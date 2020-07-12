وزير الرياضة: مصر لا تمانع استضافة دوري الأبطال.. وإصابات كورونا لن تعرقل استئناف النشاط

أعلن أشرف صبحي وزير الرياضة أن مصر لا تمانع استضافة نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال صبحي لقناة صدى البلد: "مصر لا تمانع استضافة دوري أبطال إفريقيا. نحن دائما جاهزون وهذا ما أبلغنا به اتحاد الكرة. ندرس الأمر بشكل سريع ويتبقى بعض التفاصيل الصغيرة".

وانتقل صبحي للحديث حول استئناف النشاط، وأعداد إصابات كورونا المعلنة بين اللاعبين حيث قال: "نشكر دور الأندية الوطني على مساعدتهم في استكمال النشاط. اللجنة الخماسية معهم قطاع طبي يقوم بدوره للاطمئنان، الأمور منتظمة ونوفر دائما الظروف الملائمة لاستئناف النشاط. نساند الجميع".

وأتم "الأعداد المعلنة لا تؤثر لأننا بدأنا المسحات قبل الاستئناف بشهر. من المهم أن نقوم بالمسحات لكي نعلم بالإصابات ويعلم بها اللاعبين. كل فريق له قائمة كبيرة واللاعب الذي يغيب لأسبوعين سيعود مع بداية البطولة".

وخرجت الكاميرون من حسابات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل استضافة المتبقي من مباريات النسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا، وكشف FilGoal.com عن اقتراح مصري مقدم من هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي لكاف بالتنسيق مع الحكومة المصرية باستضافة نصف نهائي ونهائي البطولة. ( اقرأ التفاصيل )

وقال مصدر من اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "ندرس بالفعل التقدم بطلب رسمي لاستضافة نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال" .

قمتان مصريتان مغربيتان منتظران في نصف النهائي، في شهر سبتمبر (لم يُحدد كاف الموعد بالتحديد حتى الآن)، الأهلي ضد الوداد، والزمالك ضد الرجاء.

ومن المقرر أن تصدر لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي قرارها النهائي بشأن البلد المستضيف لمباريات دوري الأبطال خلال الأيام المقبلة.

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